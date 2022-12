Aquivaldo Mosquera: “En el Sevilla querían que yo fuera Dani Alves y nunca podría”

El exjugador colombiano estuvo en este equipo español entre 2007 y 2009, disputando 41 partido, aunque no pudo brillar y contó las razones en una entrevista.

Aquivaldo Mosquera tuvo un buen paso por el fútbol internacional. Sin embargo, en su única experiencia en España, no fue como esperaba, todo debido a las decisiones del técnico.

El exfutbolista, en una entrevista con ‘ESPN Colombia’, se refirió a su paso por el Sevilla, donde estuvo entre 2007 y 2009.

“Tuve muchos problemas allá, no cuento todas las cosas que pasé, por respeto, peleé muchas veces con el técnico. Ya era más el tema que Monchi, el gerente deportivo, quien es muy amigo mío y por eso guardo un respeto. Él me dijo que no tenían lateral derecho en ese momento y que le ayudara, y uno por querer ayudar comete un error porque no es la posición de uno”, dijo de entrada Mosquera.

Por último, Aquivaldo afirmó que recibió muchas críticas y señalamientos porque la hinchada quería que él fuera como Dani Alves.

“Querían que yo fuera Dani Alves, y nunca, no quería compararme. Hay que decir las cosas, como se sienten”, finalizó.

MOSQUERA: "MUCHAS VECES TUVE DISCUSIONES CON EL TÉCNICO EN SEVILLA" #ESPNRadioColombia | Aquivaldo Mosquera recordó su paso por España donde tuvo que jugar varios partidos como lateral. pic.twitter.com/W51J1Oh3HF — ESPN Colombia (@ESPNColombia) July 1, 2020