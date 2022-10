“Aquivaldo Mosquera y yo nos agarramos a golpes, me le fui encima y le pegué en la quijada”

Aquivaldo Mosquera es tema en México, este jueves, luego de que Ángel Reyna, quien fue su compañero en su paso por el América, confesara de una pelea que tuvo con él, incluyendo algunos golpes.

El exfutbolista colombiano dejó un grato recuerdo en las ‘águilas’, equipo en el que estuvo de 2009 a 2014, disputando 200 partidos, y aunque fue todo un referente, no faltaron los inconvenientes, así como pasó con este jugador mexicano.

“El paso de Ángel Reyna por las Águilas es recordado por muchos americanistas por lo hecho en la cancha, pero también por las polémicas extracancha. A más de una década de su salida del Nido, Pleititos reveló el problema que rompió su relación con su aquel entonces capitán Aquivaldo Mosquera, asegurando que llegaron a las manos con tal de defender a uno de sus compañeros canteranos, Shaggy Martínez”, afirmaron de entrada en una nota en el diario ‘Record’.

Luego, citaron las declaraciones del jugador mexicano, quien contó que “Aquivaldo y yo ya nos agarramos a golpes en un entrenamiento. Fue el jueves antes del Clásico y la primera madriza ese día fue de Rosinei con Beausejour”.

Seguido a eso, en la charla en ‘escorpión Dorado’, Ángel Reyna dio detalle de cómo se dio esta pelea con el colombiano.

“Reanudaron el interescuadras y, en la siguiente jugada, Aquivaldo le pone un patadón al Shaggy. Él era un chavito y no podía decir nada. A mí me pasó siendo novato que en un entrenamiento Lipatín me rompió la nariz y Chepo de la Torre me dijo: 'Tú no puedes decir nada'. Me acordé cuando a mí me lo hicieron y le grité en la cancha a Aquivaldo. No le dije que no se pasara de ya sabes qué”, agregó.

Seguido a eso, mencionó que Aquivaldo Mosquera “se puso a gritarme y le dije que le bajara a su desmadre. Total que se deja venir desde el otro lado encarrerado, yo creo que como me vio chaparrito pensó que me iba a abrir. Cuando va llegando a donde estoy se va quitando la playera y que le doy un madrazo en la quijada. Me le fui encima a patadas hasta que nos separaron, incluso le gritaba: Vamos al vestidor, allá le seguimos. Te puedo prometer que me metí al vestidor a esperarlo, pero él ya se había ido de Coapa”.

¿En qué equipos jugó Aquivaldo Mosquera?

El exjugador colombiano, vistió las camisetas de Atlético Nacional y Deportivo Cali, en nuestro país. En el exterior militó en Pachuca (México), Sevilla (España), América (México) y Chiapas (México).