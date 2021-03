Arremeten en contra de los colombianos de Boca Juniors tras partido contra Independiente

El pasado domingo, Independiente y Boca Juniors firmaron la igualdad a un tanto, en partido válido por la séptima fecha de la Copa de la Liga Argentina, sin embargo, los comentarios para los colombianos, no fueron buenos.

Precisamente, Sebastián Villa , quien venía siendo una de las figuras del club en los últimos partidos, falló penalti y ahora ‘carga esa pesada cruz’, con la que en Buenos Aires lo castigan. El atacante jugó todo el partido.

Cabe recordar que en el duelo disputado en el estadio Libertadores de América, de Avellaneda, también hicieron presencia Frank Fabra y Jorman Campuzano , quienes disputaron 90 y 62 minutos, respectivamente.

En Boca Juniors no le dan la espalda a Sebastián Villa: el apoyo del capo del camerino

Y ante el partido jugado por los ‘cafeteros’, ‘Olé’, en su página web compartió sus calificaciones tras la paridad a un gol. Las cifras para los nuestros fueron bajas.

Frank Fabra (4 puntos): No pasó con tanto criterio al ataque en el PT. No llegó a cerrar a Palacios en el gol de Togni. Intentó asociarse más con Tevez y Villa en el ST, pero lo costó. No tiro un centro bien.

Jorman Campuzano (4 puntos): Arrancó un poco errático, busco pases entre líneas que no salieron. En el 1-0 de Independiente, Togni le ganó en la marca y convirtió. Blanco lo controló muy bien.

Sebastián Sosa se le agrandó a Sebastián Villa: así fue el penalti que le atajó al colombiano

Sebastián Villa (3 puntos): La quiso cruzar y se le fue lejos, y enseguida nomás le dio mordido tras un centro de Tevez y la pelota dio en el travesaño. Perdido en el ST. Tuvo el triunfo, pero Sosa le adivinó el lugar y le atajó el penal.