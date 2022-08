Arturo Reyes: "Hubiese sido lindo ver a 'Lucho' Díaz en el Mundial por la dimensión en la que está"

Luis Díaz fue figura, una vez más con el Liverpool, que el lunes logró rescatar un empate frente al Crystal Palace en el estadio de Anfield. El extremo guajiro protagonizó una gran jugada que culminó en un golazo.

Los aplausos y halagos para el exPorto, de Portugal, no se han hecho esperar, y este martes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu radio', dialogaron con una personaje que conoce muy bien a 'Lucho'. Se trata del director técnico Arturo Reyes.

"Como lo hemos comentado en varias ocasiones, cuando lo vimos por primera vez y trabajamos con él, uno no se llega a imaginar que él pueda llEgar a donde ha llegado donde ha llegado, pero las condiciones las tiene y uno no sabe cuántas cosas pueda pasar para que un jugador pueda estar en un club como Liverpool. Sorprendido no estoy porque la habilidad de Luis Díaz desde sus inicio se veía a un jugador diferente, lo que tenemos tener claro es que un jugador que uno tuvo en una categoría Sub-20 y luego en un equipo profesional como el Barranquilla, DESPUES EN Junior y en la Selección esté teniendo toda la figuración", dijo de entrada el timonel samario.

Cuando fue consultado por la polémica que se ha armado de que Díaz Marulanda debe ser el reemplazante de Sadio Mané, quien se fue al Bayern Múnich, Reyes sostuvo lo siguiente.

"Las características son diferentes. 'Lucho' es un jugador de más habilidad , acostumbrado a jugar más cerca de la banda, en Liverpool le exige estar más por dentro, tanto en la selección como en Liverpool lo hizo bastante bien porque lo ha hecho ahí. Mané es mucho más goleador que 'Lucho' y eso está claro. Sigo insistiendo en que 'Lucho' debe mejorar en el tema de la finalización, de tener más tranquilidad en el último golpe de balón para marcar el gol, es un jugador que está más por la banda".

Sobre si duele de que 'Lucho' no esté en el Mundial de Qatar 2022 por su buena actualidad con el conjunto dirigido por Jurgen Klopp.

"Claro que sí tiene que doler y los mismo compañeros tienen que lamentarse, hubiese sido lindo para nosotros ver a 'Lucho' Díaz en el Mundial por la dimensión en la que está, competir con nuestra selección con los mejores del mundo", agregó.

¿Qué más dijo Arturo Reyes de Díaz?

En dónde se hace más intocable dentro del campo de juego.

"'Lucho' sabe que hay un terreno de juego que está entre el central y el lateral, si sabe aprovechar ese espacio, normalmente si el central intenta a ir a cubrir ahí, haciendo un movimiento de ruptura, ubicándose en ese espacio, tiene más posibilidades de ser intocable y es más difícil de referenciar".

"Para mí hay que seguirle haciendo, puede dar mucho más y tiene más cosas por corregir, Liverpool es uno de los equipos que más rematas al arco y en los entrenamientos es igual. Es un jugador que se está volviendo importantísimo para el Liverpool".

"No, no he hablado, la última vez fue cuando estaba preparando partidos en el Barranquilla. La exigencia es tremenda, casi no tiene tiempo de estar con su familia, trato de no molestarlo mucho".