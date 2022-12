Arturo Reyes le cerró las puertas de la Selección Colombia a Ian Carlo Poveda: "No siente la camiseta"

El técnico del combinado Sub-20 tuvo fuertes palabras para la 'joya' del Manchester City y descartó por completo su presencia en el Mundial de Polonia.

Después de la agónica clasificación del combinado nacional para la Copa Mundial Sub-20 a disputarse en mayo próximo, Arturo Reyes explicó en entrevista con 'Fox Sports' por qué no llamó algunos jugadores que están en Europa.

En concreto, los futbolistas en cuestión son Ian Carlo Poveda, volante del Manchester City y Eddie Salcedo, delantero del Inter de Milán, quien se encuentra a préstamo en el Génova.

"Ian Poveda ha participado con tres selecciones de Inglaterra, Sub-15, Sub-17 y Sub-19 ¿Ahora quiere jugar con Colombia? ¿Por qué no lo pensó antes? Yo no lo voy a llamar (al Mundial)", declaró el estratega.

Sobre Eddie Salcedo, aseguró que intentó a convocar al jugador para los amistosos de la Selección Colombia Sub-20 en noviembre pasado, pero Salcedo, según él, cortó el contacto.

"Llamé a Eddie Salcedo y conversé con él; él conversó con su papá y dijeron que sí, que sería muy bueno", empezó diciendo Reyes.

"Le dije que la siguiente semana lo iba a volver a llamar para que me diera los datos de su pasaporte, hacer la inscripción y llevarlo a los dos juegos que tuvimos en Brasil, pero pasó esa semana y no volvió a contestar el WhatsApp. Ocho días después me entero de que está con la Selección de Italia ¿Qué debo entender yo?, pues que prefirió estar con Italia", afirmó el samario.

Por último, lanzó un mensaje contundente: "Esto se trata de sentir la camiseta, para mí hay que sentirla, no creo que Ian Poveda la sienta", sentenció el entrenador.

