Así está Thomas Gutiérrez, el colombiano que preocupó a River Plate, antes de que parara el fútbol

El defensor tuvo síntomas similares a los del coronavirus, pero tras las exámenes que le practicaron se comprobó que tenía una faringitis. Acá, sus declaraciones.

Thomas Gutiérrez, defensor colombiano de la reserva de River Plate, prendió las alarmas hace dos semanas al tener síntomas similares a los del coronavirus.

Tras conocer el caso, la decisión del equipo ‘millonario’ fue suspender sus actividades y no asistir al primer partido de la Copa de la Superliga frente a Tucumán, para preservar la salud de los jugadores.

Sin embargo, los estudios que le practicaron al futbolista arrojaron que se trataba de una faringitis, producto de una bacteria, y el jugador fue enviado a su casa.

Dos semanas después, Thomas Gutiérrez habló con los medios argentinos y contó la situación.

“El jueves anterior al día de partido de reserva, me acosté descompuesto, con malestar en la garganta. Esperaba levantarme bien para el partido. Pero estaba peor, con fiebre. Me comuniqué con el ‘profe’ y el médico. Me indicaron que me quedara en casa y luego me fui a hacer estudios a una clínica. Por suerte era solo faringitis, causada por una bacteria”, le dijo el colombiano a un medio radial argentino.

"El médico que me trató fue Santiago Spinetta. Me decía qué tenía que hacer, que me tomara la temperatura. Me escribía, me llamaba. La evolución fue muy rápida. El proceso de protocolo de River me dio tranquilidad. Gracias a Dios, los resultados de coronavirus fueron negativos. Toda la gente estuvo ahí en todo momento", agregó.

Cabe recordar que el fútbol argentino fue suspendido hasta nuevo aviso, debido a la pandemia del coronavirus.