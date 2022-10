Así jugarán el fin de semana los futbolistas de Selección Colombia: puente festivo con mucho fútbol

Llega un nuevo fin de semana y la acción del fútbol no para. Este sábado, domingo y lunes habrá actividad de los jugadores de la Selección Colombia, alrededor del mundo. Por eso, en GolCaracol.com realizamos la agenda de cómo jugarán los convocados por Néstor Lorenzo, en la pasada fecha FIFA.

James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Sinisterra, Jorge Carrascal buscarán seguir sumando minutos con sus respectivos clubes. Por su parte, Luis Díaz se perderá el primer partido de la Premier League, después de haber sufrido una dura lesión en el último encuentro de los 'reds' frente al Arsenal. Por su parte, Stefan Medina buscará clasificar a las semifinales de la Liga de México.

Publicidad

ARQUEROS

Álvaro Montero – Millonarios vs Patriotas (domingo 16 de octubre 6:10 p.m.)

Camilo Vargas – Atlas no clasificó a los cuartos de final en la liga de México.

David Ospina – Al-Nassr vs. Al Feiha (domingo 16 de octubre, 9:45 a.m.)

DEFENSAS

Andrés Llinás – Millonarios vs Patriotas (domingo 16 de octubre 6:10 p.m.)

Carlos Cuesta – Oud vs Genk (sábado 15 de octubre,1:45 p.m.)

Daniel Muñoz – Oud vs Genk (sábado 15 de octubre, 1:45 p.m.)

Dávinson Sánchez – Tottenham vs Everton (sábado 15 de octubre, 11:30 a.m.)

Frank Fabra – Newells vs Boca Juniors (domingo 16 de octubre, 1:30 p.m.)

Johan Mojica – Villarreal vs Osasuna (lunes 17 de octubre, 2:00 p.m.)

Jhon Lucumí – Nápoles vs. Bolonia (domingo 16 de octubre, 11:00 a.m.)

Stefan Medina – Monterrey vs. Cruz Azul (sábado 15 de octubre, 6:06 p.m.)

MEDIOCAMPISTAS

James Rodríguez – Olympiacos vs PAOK (lunes 17 de octubre, 12:00 p.m.)

Jéfferson Lerma – Fulhan vs Bournemouth (sábado 15 de octubre, 9:00 a.m.)

Jorge Carrascal – CSKA vs Spartak (domingo 16 de octubre, 12:00 p.m.)

Juan Guillermo Cuadrado – Torino vs Juventus (sábado 15 de octubre, 11:00 a.m.)

Wílmar Barrios – Nizhny vs Zenit (domingo 16 de octubre, 8:30 a.m.)

Yáser Asprilla – Watford vs Norwich (sábado 15 de octubre, 1:45 p.m.)

Yairo Moreno – León no clasificó a los cuartos de final en la liga de México.

Matheus Uribe – Anadia Futebol vs. Porto (domingo 16 de octubre, 2:45 p.m.)

Steven Álzate – Standard Lieja vs. Antwerp (domingo 16 de octubre, 6:30 a.m)

DELANTEROS

Luis Díaz – será baja en el Liverpool, por estar lesionado.

Luis Sinisterra – Leeds vs Arsenal (domingo 16 de octubre, 8:00 a.m.)

Óscar Estupiñán – Hull City vs Birmighan (domingo 16 de octubre, 9:00 a.m.)

Radamel Falcao García – Tuvo actuación en el Rayo Vallecano 0-0 Getafe

Rafael Santos Borré – Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen (sábado 15, 8:30 a.m.)

Jhon Jáder Durán – Chicago Fire no clasificó a la postemporada de la MLS.