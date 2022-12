Así jugarán este fin de semana los futbolistas de Selección Colombia, que disputaron el Mundial

Poco a poco se comenzaron a jugar los torneos en las principales ligas de Europa y así los 'embajadores' colombianos vuelve a entrar en escena. Acá la programación que les corresponde.

Con el toque inicial en las ligas de España e Italia en sus temporada 2018/2019 se seguirá nutriendo y ampliando el listado de los futbolistas de la Selección Colombia de mayores que entrarán en acción durante el puente festivo.

A la par de confirmarse movimientos como los de David Ospina al Nápoles italiano y de Carlos Bacca, de vuelta al Villarreal español; otras de nuestras figuras se alistaron con sus equipos para encarar sus duelos en diferentes latitudes del mundo.

Acá GolCaracol.com le presenta la información y programación de juegos de los 23 hombres que nos representaron recientemente en el Mundial Rusia 2018.

Arqueros

David Ospina: Lazio vs. Nápoles, sábado 1:30 p.m. (TV RAI).

Camilo Vargas: Millonarios vs. Cali, domingo 5:15 p.m. (TV cerrada).

José Fernando Cuadrado: Huila vs. Once Caldas, domingo 6:00 p.m. (TV cerrada).

Defensas

Cristian Zapata: Milan vs. Genoa, aplazado por accidente del puente en Italia.

Óscar Murilo: Pachuca vs. Lobos, sábado 7:00 p.m. (Fox Sports).

Yerry Mina: No convocado por lesión para Everton vs. Southampton, sábado 9:00 a.m. (Directv 610).

Dávinson Sánchez: Tottenham vs. Fulham, sábado 9:00 a.m. (ESPN)

Santiago Arias: Valencia vs. Atlético de Madrid, lunes 20 de agosto 1:00 p.m. (Directv 610)

Johan Mojica: No fue convocado por lesión para el partido de Girona vs. Real Valladolid, este viernes 17 de agosto.

Farid Díaz: Aún no ha regresado a Paraguay. Al parecer, no se ha definido su continuidad en Olimpia.

Mediocampistas

Wilmar Barrios: Estudiantes vs. Boca Juniors, lunes 1:30 p.m. (Fox Sports 2)

Carlos Sánchez: West Ham vs. Bournemouth, sábado 9:00 a.m. (Directv 619)

Mateus Uribe: Queretaro vs. América, sábado 9:00 p.m.

Jefferson Lerma: West Ham vs. Bournemouth, sábado 9:00 a.m. (Directv 619)

Abel Aguilar: aún define cuál será su futuro. Actualmente estudia ofertas.

James Rodríguez: Drochtersen vs. Bayern Múnich, sábado 8:30 a.m. (Directv)

Juan Guillermo Cuadrado: Chievo vs. Juventus, sábado 11:00 a.m. (RAI)

Juan Fernando Quintero: River Plate vs. Belgrano, sábado 6:00 p.m. (TNT Sports)

Delanteros

Falcao García: Mónaco vs. Lille, sábado 1:00 p.m. (ESPN 2)

Carlos Bacca: Villarreal vs. Real Sociedad, sábado 1:15 (ESPN 3)

Luis Muriel: Rayo Vallecano vs. Sevilla, domingo 1:15 (ESPN)

Miguel Ángel Borja: Vitoria vs. Palmeiras, domingo 2:00 p.m.

José Heriberto Izquierdo: Brigthon vs. Manchester United, domingo 10:00 a.m. (ESPN 2)

