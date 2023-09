Así jugarán este fin de semana los últimos jugadores convocados a la Selección Colombia

Se acerca un nuevo fin de semana en el que los jugadores recientemente convocados por el entrenador argentino, Néstor Lorenzo, para representar a la Selección Colombia, tendrán nuevamente la oportunidad de destacar con sus clubes en diversas partes del mundo.

Esperamos ver a muchos de ellos en acción en competiciones de alto nivel, tales como la Liga de España, la Premier League e incluso la Bundesliga.

Por eso, en GolCaracol.com les mostramos la agenda de los futbolista colombianos, este fin de semana, para que no se pierda ninguno.

Arqueros:

Publicidad

Álvaro Montero: Millonarios vs Bucaramanga - Viernes 15 de Septiembre

Camilo Vargas: Atlas vs Tigres - Domingo 17 de Septiembre

Devis Vázquez: Sheffield Wendnesday vs Ipswich - Sábado 16 de Septiembre

Defensas:

Carlos Cuesta: Union Sain Gilloise vs Genk - sábado 16 de Septiembre

Daniel Muñoz: Union Sain Gilloise vs Genk - sábado 16 de Septiembre

Davinson Sánchez: Galatasaray vs Samsunspor - Sábado 16 de Septiembre

Deiver Machado: Lens vs Metz - sábado 16 de Septiembre

Jhon Lucumí: Hellas Verona vs Bologna - Lunes 18 de Septiembre

Johan Mojica: Getafe vs Osasuna - Domingo 17 de Septiembre

Yerry Mina: Fiorentina vs Atalanta - Domingo 17 de Septiembre

Santiago Arias: Philadelphia vs Cincinnati - sábado 16 de Septiembre

Publicidad

Mediocampistas:

James Rodríguez: Flamengo vs Sao Paulo - Domingo 17 de Septiembre

Jéfferson Lerma: Aston Villa vs Crystal Palace - sábado 16 de Septiembre

Jhon Arias: Vasco da Gama vs Fluminense - sábado 16 de Septiembre

Juan Fernando Quintero: San Lorenzo vs Racing - Sábado 16 de Septiembre

Richard Ríos: Palmeiras vs Goias - Viernes 15 de septiembre

Wílmar Barrios: Rubin vs Zenit - Domingo 17 de Septiembre

Atacantes:

Jhon Córdoba: Ajmat vs Krasnodar - Sábado 16 de Septiembre

Jhon Jáder Durán: Aston Villa vs Crystal Palace -sábado 16 de Septiembre

Juan Guillermo Cuadrado: Inter de Milán vs AC Milán - Sábado 16 de Septiembre

Luis Díaz: Wolves vs Liverpool - Sábado 16 de Septiembre

Luis Sinisterra: Bournemouth vs Chelsea - Domingo 17 de Septiembre

Mateo Cassierra: Rubin vs Zenit - Domingo 17 de Septiembre

Rafael Santos Borré: Heidenheim vs Werder Bremen - Domingo 17 de septiembre