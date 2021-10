Así jugarán los colombianos en las distintas ligas del mundo, este miércoles

Este miércoles, las distintas ligas del mundo seguirán con la acción y los jugadores colombianos esperan sumar minutos importantes para brillar con luz propia en sus respectivos clubes.

En Italia, Rusia, España, Bélgica y Escocia es donde podríamos ver la presencia de los nuestros, en una jornada cargada de compromisos para 'alquilar balcón' y de muchas emociones.

Así jugarán los colombianos, este miércoles:

Serie A

11:30 a.m.: Juventus vs. Sassuolo -Juan Guillermo Cuadrado-

11:30 a.m.: Sampdoria vs. Atalanta -Duván Zapata y Luis Muriel-

Copa de Rusia

11:30 a.m.: Kuban vs. Krasnodar -Jhon Córdoba-

Liga de España

12:00 p.m.: Rayo Vallecano vs. Barcelona -Falcao García-

Copa de Bélgica

1:00 p.m.: Sint-Eloois-Winkel Sport vs. Genk -Jhon Lucumí y Daniel Muñoz-

1:45 p.m.: Brujas vs. Deinze -Éder Álvarez Balanta-

Copa de la liga inglesa

1:45 p.m.: Burnley vs. Tottenham -Dávinson Sánchez-

1:45 p.m.: Leicester vs. Brighton -Steven Alzate-

Liga de Escocia

1:45 p.m.: Rangers vs. Aberdeen -Alfredo Morelos-