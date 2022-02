Así jugarán los futbolistas colombianos en las distintas ligas del mundo, este domingo

Este domingo, la pelota rodará en el balompié internacional y los colombianos intentarán dejar el nombre de nuestro país en lo más alto posible. Lo más relevante del día podrá ser el debut de Luis Díaz en Liverpool, pero otros jugadores también disputarán partidos importantes y que seguramente darán de qué hablar.

Se espera ver el regreso de Duván Zapata a las canchas con Atalanta, tras superar sus problemas físicos. Gian Piero Gasperini lo incluyó en la nómina de convocados, al igual que a Luis Fernando Muriel.

En España, Carlos Bacca y Luis Javier se preparan para inflar las redes del Santiago Bernabéu, cuando enfrenten al Real Madrid.

Así jugarán los colombianos, este domingo:

Liga de los Países Bajos

6:15 a.m.: Feyenoord vs. Sparta Rotterdam - Luis Sinisterra

Serie A

6:30 a.m.: Atalanta vs Cagliari: Zapata y Muriel - 6:30 am

9:00 a.m.: Venezia vs Nápoles - David Ospina

2:45 p.m.: Juventus vs Hellas Verona - Juan Guillermo Cuadrado

Premier League

7:00 a.m.: Liverpool vs. Cardiff City - Luis Díaz

Liga de Bélgica

7:30 a.m.: Brujas vs. Gent - Éder Álvarez Balanta

3:00 a.m.: Genk vs Zulte Waregem - Daniel Muñoz, Jhon Lucumi y Carlos Cuesta

Liga de Escocia

11:00 a.m.: Rangers vs. Hearts - Alfredo Morelos

Primeira Liga

1:00 p.m.: Arouca vs Porto - Mateus Uribe

Liga de España

3:00 p.m.: Real Madrid vs Granada - Carlos Bacca y Luis Javier Suárez. Santiago Arias está lesionado.

Liga de México

7:00 p.m.: Atlas vs Santos Laguna - Camilo Vargas