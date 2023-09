Así jugarán los futbolistas de Selección Colombia este fin de semana, con sus clubes: hay partidazos

Termina septiembre y comienza octubre, este fin de semana, por lo que muchos futbolistas colombiano tendrán que destacarse con sus clubes porque inicia un nuevo mes y con él nuevos partidos de la Selección Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas, y varios lucharán por ganarse un puesto en la convocatoria.

Por eso, en Gol Caracol le traemos la agenda de sábado y domingo de los más recientes jugadores de la 'tricolor', quienes tendrán compromisos importantes con sus equipos.

Por supuesto, muchas miradas estarán puestas en las figuras, como Luis Díaz, James Rodríguez, Jorge Carrascal, Rafael Santos Borré, entre otros.

Arqueros:

Álvaro Montero: no tendrá acción este fin de semana, porque a Millonarios le aplazaron el partido

Publicidad

Camilo Vargas: no tendrá acción este fin de semana con Atlas, de México.

Devis Vázquez: atajó en la derrota 3-0 de Sheffield Wednesday con Sunderland, en la Championship.

Camilo Vargas tuvo una buena actuación frente a Chile, por las Eliminatorias. JAVIER TORRES/AFP

Defensas:

Carlos Cuesta: Genk vs KVC Westerlo (domingo, a las 9:00 a.m.) – Liga de Bélgica

Publicidad

Daniel Muñoz: Genk vs KVC Westerlo (domingo, a las 9:00 a.m.) – Liga de Bélgica

Davinson Sánchez: Galatasaray vs Ankaragucu (sábado, a las 11:00 a.m.) – Liga de Turquía

Deiver Machado: 75 minutos en el triunfo 1-0 de Lens sobre Estrasburgo, por Liga de Francia, este viernes.

Jhon Lucumí: LESIONADO

Publicidad

Johan Mojica: Alavés vs Osasuna (domingo, a las 9.15 a.m.) – Liga de España

Yerry Mina: LESIONADO

Santiago Arias: Toronto vs Cincinnati (sábado, a las 6.30 p.m.) - MLS

Publicidad

Mediocampistas:

James Rodríguez: Sao Paulo vs Corinthians (sábado, a las 4:30 p.m.) - Brasileirao

Jéfferson Lerma: Manchester United vs Crystal Palace (sábado, a las 9:00 a.m.) – Premier League

Jhon Arias: Cuiabá vs Fluminense (sábado, a las 4:30 p.m.) - Brasileirao

Juan Fernando Quintero: Racing vs Independiente (sábado, a las 5:00 p.m.) – Liga de Argentina

Publicidad

Richard Ríos: Bragantino vs Palmeiras (domingo, a las 4:30 p.m.) - Brasileirao

Wilmar Barrios: Orenburg vs Zenit (sábado, a las 4:00 a.m.) – Liga de Rusia

Luis Díaz celebra gol con Liverpool - Foto: Getty Images Visionhaus/Visionhaus/Getty Images

Atacantes:

Jhon Córdoba: Rubin Kazan vs Krasnodar (sábado, a las 8:30 a.m.)

Publicidad

Jhon Jáder Durán: Aston Villa vs Brighton (sábado, a las 6.30 a.m.) – Premier League

Juan Guillermo Cuadrado: LESIONADO

Jorge Carrascal: Akhmat vs Grozny vs Dinamo Moscú (domingo, a las 11:00 a.m.) - Liga de Rusia

Luis Díaz: Tottenham vs Liverpool (sábado, a las 11.30 a.m.) – Premier League

Publicidad

Luis Sinisterra: Bournemouth vs Arsenal (sábado, a las 9:00 a.m.) – Premier League

Mateo Cassierra: Orenburg vs Zenit (sábado, a las 4:00 a.m.) – Liga de Rusia

Rafael Santos Borré: Darmstadt vs Werder Bremen (domingo, a las 8.30 a.m.) - Bundesliga