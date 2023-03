Así jugarán los hombres de Selección Colombia este fin de semana: ¡Agéndese con los partidos!

A seguir reivindicando su trabajo para mantener la atención de Néstor Lorenzo. Ese es el objetivo de los jugadores citados para la gira asiática, quienes este fin de semana tendrán acción en sus clubes en el fútbol nacional e internacional.

Por el momento, los tres únicos que no tendrán acción este fin de semana serán: Juan Fernando Quintero, quien se encuentra lesionado; y Nelson Palacios (Atlético Nacional) y Yílmar Velásquez (Pereira), quienes no fueron convocados por sus respectivos equipos. Asimismo, puede que James Rodríguez sea otro que no pueda estar disponible con Olympiacos, por unas supuestas molestias físicas, falta confirmación del club.

Ultima convocatoria de la Selección Colombia

Arqueros:

Álvaro Montero: este sábado juega Millonarios vs. Bucaramanga, en la jornada 11 de la liga colombiana, a las 8:30 p.m.

Camilo Vargas: Atlas recibe esta sábado a Guadalajara en la fecha 13 de la liga mx, a las 10:10 p.m.

Devis Vásquez: el domingo el Milan visita al Nápoles, en la jornada 28 de la liga de Italia.

Defensas:

Carlos Cuesta: el Genk visita al Oud Heverlee Leuven el domingo a las 6:30 a.m., en la Liga de Bélgica.

Daniel Muñoz: el Genk visita al Oud Heverlee Leuven el domingo a las 6:30 a.m., en la Liga de Bélgica.

Davinson Sánchez: el Tottenham visita al Everton, el lunes a las 2:00 p.m., en la Premier League.

Deiver Machado: Lens visita al Rennes a las 2:00 p.m., en la Liga de Francia.

Jhon Lucumí: el Bolonia recibe al Udinese el domingo a las 5:30 a.m., por la Liga de Italia.

Juan David Mosquera: el Portland Timbers visita al FC Dallas el sábado a las 7:30 p.m., en la MLS.

Johan Mojica: este domingo el Villarreal recibe a la Real Sociedad, a las 11:30 a.m., en la Liga de España.

Alexis Pérez: el Giresunspor recibe al Alanyaspor el domingo a las 8:00 a.m., en la Liga de Turquía.

Mediocampistas:

James Rodríguez: el Olympiacos visita al Aris, el domingo a la 1:00 p.m., Liga de Grecia.

Dylan Borrero: New England recibe al NY City a las 6:30 p.m., en la MLS.

Yílmar Velásquez: no fue convocado para el partido del Pereira que visita al Pasto.

Juan Fernando Quintero: está lesionado y no podrá ser tenido en cuenta.

Nelson Palacio: no está convocado para el partido de Atlético Nacional.

Kevin Castaño: Águilas Doradas visita al Unión Magdalena, el domingo a las 6:10 p.m., en la Liga de Colombia.

Matheus Uribe: el domingo el el Porto recibe al Portimonense, a las 2:30 p.m., en la Liga de Portugal.

Jorge Carrascal: el CSKA Moscú recibe al FK Jimki el domingo 8:30 a.m., en la Liga de Rusia.

Delanteros:

Diego Valoyes: Talleres de Córdoba visita a Instituto, el domingo a las 2:30 p.m., en la Liga de Argentina.

Falcao García: Rayo Vallecano visita al Valencia, el lunes a las 2:00 p.m., en la Liga de España.

Jhon Arias: Fluminense se enfrenta al Flamengo, en la ida de la final del torneo Carioca, el sábado 6:30 p.m.

Jhon Jáder Durán: Aston Villa visita al Chelsea el sábado a las 11:30 a.m., por la Prmier League.

Rafael Santos Borré: disputó los 90 minutos del empate entre Eintracht Frankfurt y Bochum.