Así le fue a los futbolistas colombianos este fin de semana: goles, titularidades y sorpresas

Terminó un nuevo fin de semana cargado de fútbol, donde varios de los futbolistas colombianos que han hecho parte de la más reciente convocatoria de la Selección Colombia tuvieron acción.

Uno de los protagonistas de esta nueva jornada fue Matteo Cassierra quien sigue agrandando su cuenta goleadora en Rusia; asimismo, James Rodríguez también tuvo buenas noticias en cuanto a su continuidad, volvió a ser titular y sumó una buena cantidad de minutos.

No obstante, no todo fue alegría para todos, Luis Díaz solo pudo disputar 34 minutos, tras haber sido el sacrificado de Jurgen Klopp por la expulsión de Virgil van Dijk, y hubo algunos otros que no vieron acción como Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Kevin Castaño, Rafael Santos Borré, Jhon Arias y Óscar Cortés.

A continuación le presentamos cómo les fue a los futbolistas colombianos, habituales en la 'tricolor':

Arqueros:

Álvaro Montero: fue titular y no recibió goles en la victoria 1-0 de Millonarios sobre Nacional.

David Ospina: el antioqueño sigue recuperándose de una lesión y no ha tenido actividad con Al Nassr.

Camilo Vargas: fue titular en el empate sin goles entre Atlas y Toluca.

Kevin Mier: fue titular y recibió un gol en la derrota 1-0 de Nacional con Millonarios.

Álvaro Montero, arquero de Millonarios - Foto: Colprensa

Defensores

Daniel Muñoz: el partido del Genk frente al Brujas por la Liga de Bélgica ha sido pospuesto.

Andrés Salazar: el joven lateral está en recuperación de su lesión.

Dávinson Sánchez: no vio acción en la victoria del Tottenham 2-0 frente al Bournemouth

Deiver Machado: fue titular en la derrota del Lens 3-1 en su visita al PSG.

Jhon Lucumí: fue titular en el empate 1-1 entre Juventus y Bolonia.

Juan David Mosquera: fue titular en la derrota del Portland Timbers 3-2 frente a Whitecaps.

Yerry Mina: no vio acción en el empate a dos goles entre Fiorentina y Lecce.

Deiver Machado festejando anotación con el Lens de Francia. Foto: AFP.

Volantes

James Rodríguez: fue titular y jugó 71 minutos en la derrota del Sao Paulo 2-1 en su visita a América Mineiro.

Jéfferson Lerma: fue titular en el empate a un gol entre Brentford y Crystal Palace.

Wilmar Barrios: fue titular e hizo una asistencia en la victoria del Zenit 4-0 sobre Ural.

Jorge Carrascal: no vio acción y cambió de equipo al Dinamo Moscú.

Mateus Uribe: fue titular en la victoria 4-2 del Al Sadd sobre Al-Ahli.

Kevin Castaño: no vio acción en la victoria del Cruz Azul 2-1 en su visita al Monterrey.

Juan Guillermo Cuadrado: Cagliari vs. Inter de Milán (lunes 28 de agosto, a las 1:45 de la tarde).

James Rodríguez, con el Sao Paulo. @SaoPauloFC

Delanteros:

Mateo Cassierra: fue titular, marcó un doblete y recibió el premio al jugador del partido en la victoria del Zenit 4-0 sobre Ural.

Luis Díaz: fue titular y disputó 34 minutos en la victoria del Liverpool 2-1 sobre Newcastle. Fue el sacrificado tras la expulsión de Virgil van Dijk.

Yáser Asprilla: fue titular y disputó 73 minutos en la derrota del Watford 1-0 con Blackburn Rovers.

Diego Valoyes: Juárez, su nuevo equipo, jugó frente a Puebla en la Liga de México.

Falcao García: Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid (lunes 28 de agosto, a las 2:30 de la tarde)

Rafael Santos Borré: no estuvo convocado para el partido del Eintracht Frankfurt frente al Mainz.

Jhon Arias: no estuvo convocado para el partido de Fluminense frente al Paranaense.

Óscar Cortés: no estuvo convocado para el partido del Lens frente al PSG.