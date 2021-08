James Rodríguez se encuentra pasando su aislamiento en su hogar ubicado en Liverpool y esto le ha dado más tiempo para continuar con sus acostumbradas transmisiones en Twitch.

Justamente, este domingo, el mediocampista del Everton reveló detalles de cómo está pasando estos días en los que no ha podido entrenar con su equipo, debido al contacto directo que tuvo con una persona positiva para el coronavirus.

"Me faltan como cuatro o cinco días, pero no tengo síntomas fuertes. ¿Me veo enfermo, cierto? Pero no, nada, estoy bien", expresó el futbolista de los 'toffees'.

Eso significa que, la próxima semana, se podría estar viendo al jugador colombiano nuevamente en las prácticas de su equipo, que inició la Premier League con una victoria 3-1 sobre Southampton, este sábado.

Por el momento, el volante ofensivo sigue en la comodidad de su casa, pasando estos días y esperando para regresar a las órdenes técnicas de Rafael Benítez en territorio inglés.

