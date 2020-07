Así va la puja de varios equipos europeos para fichar al colombiano James Rodríguez

Cada día toma mucha fuerza la posible salida de James Rodríguez del Real Madrid, para la próxima temporada europea. Por eso, ya se hablan de varios pretendientes que desearían contar con el cucuteño.

A Sebastián Pérez no le faltan opciones para jugar: la MSL, Colón y hasta Liga de Quito

Desde territorio italiano serían el Inter y el Milan, los clubes que se disputarían la ficha del colombiano; en Inglaterra hablan del Manchester United, como único pretendiente; por su parte, el Benfica de Portugal estaría interesado en contar con los servicios de Rodríguez.

Igualmente, los medios españoles no descartan al Atlético de Madrid, como posible destino de James. Aunque ya se ha conocido que el 'merengue' no lo vendería a su rival de patio, esta posibilidad no estaría descartada del todo.

¡Qué recuerdos! El carné de Juan Gilberto Funes cuando jugó para Millonarios

El valor en el mercado por James Rodríguez está entre los 32 millones de euros. Sin embargo, el tema de su salario sería el principal obstáculo para fichar por otro club, si es que el colombiano aspirara a ganar lo mismo o más que en el Real Madrid.