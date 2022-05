Así ven a Sebastián Villa desde Argentina: "No hay jugador más determinante, es el arma de Boca"

Sebastián Villa vive un gran presente con Boca Juniors. El artillero nacido en Bello, Antioquia fue la gran figura del conjunto ‘xeneize’ el pasado martes frente a Defensa y Justicia, en duelo válido por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Argentina.

El exDeportes Tolima abrió la cuenta en el estadio La Bombonera luego de una asistencia de su compatriota Frank Fabra. Tras ese partido, que finalizó 2-0, la lluvia de elogios no ha parado para el jugador de 25 años. Destacan su buen ritmo, su facilidad a la hora de encarar a los rivales de los otros equipos, y, sobre todo, sus ganas de brillar en el terreno de juego, de ‘comerse la cancha’.

Gol Caracol habló con Sergio Maffei, periodista argentino del diario ‘Olé’ y quien cubre el plantel que conduce Sebastián Battaglia. De entrada, cuando se le fue consultado si Villa Cano era el mejor futbolista de la actualidad del cuadro ‘bostero’ y de la competición de ese país, no dudó en afirmar que “sí”, ya que es punzante en el frente de ataque. Precisó que en Boca lo extrañan para los juegos de la Copa Libertadores.

“¿Si Sebastián Villa es el mejor futbolista del fútbol argentino? Sí, no tengo dudas de que por lo menos es el más desequilibrante, en el mano a mano, con su velocidad; no hay un jugador hoy que sea tan determinante en el ataque como Sebastián, creo que es el arma de Boca, de hecho el club lo siente porque no lo puede utilizar en la Copa Libertadores porque está suspendido por seis partidos: toda la fase de grupos, debido a ese incidente que tuvo el club frente a Atlético Mineiro en la Libertadores pasada. No está, Boca lo extraña demasiado en esa competencia, en la que logró encarrilar la clasificación, pero que sin duda le vendría muy bien tenerlo. En el torneo local ha sido determinante, es una verdadera pesadilla para las defensas rivales”, dijo Maffei.

El comunicador argentino dio las claves para que Villa esté brillando con Boca, de su momento, su juego y su magnífica forma física, que le ha permitido al ‘xeneize’ seguir en carrera en el torneo doméstico. Le apuntó a ser certero en el último cuarto de cancha, aspecto en el que el ‘cafetero’ estaba en deuda. Reveló algunas cifras que lleva el futbolista antioqueño en lo que va de la temporada.

“Está jugando bien, en parte, porque ha mejorado su capacidad de definición que era algo que él tenía como un déficit y era por eso mismo, por desequilibrar en el uno contra su rival, de pasar, pero no definía bien y hoy ha mejorado muchísimo en eso. De hecho, viene de hacer un gran gol contra Defensa y Justicia, definiendo al primer palo del arquero; sorprendiéndolo. Villa tiene cinco goles en la Copa de la Liga argentina y cinco asistencias, ha participado en el 50 por ciento de los festejos del equipo en el torneo y eso lo hace un hombre determinante”, agregó.

¿Han llegado ofertas por Sebastián Villa?

Por otro lado, Sergio Maffei manifestó, que, por ahora, no han llegado propuestas a Boca para hacerse con los servicios del talentoso deportista colombiano, no obstante, no duda de que le lloverán las ofertas por su buen presente. Complementó que Villa Cano sueña con ir al fútbol del ‘viejo continente’, y que hubo un momento en que éste se enojó con el club argentino por no dejarlo ir cuando hubo una buena propuesta.

“Oferta por Villa no hay en este momento, no ha llegado. Calculo que es un jugador en el que hay mucha expectativa para ser transferido, él tiene la expectativa de actuar en Europa, lo reitera permanentemente, y de las ofertas que llegaron y fueron rechazadas en su momento por Boca, que pretendía 12 millones de dólares por él, que originaron uno de los últimos conflictos que fue cuando Villa se plantó por una oferta rechazada, se negó a ir a entrenar, se terminó yendo a Colombia sin permiso y cuando volvió fue sancionado, terminó estando tres meses sin jugar. Creo que siempre va a estar latente cada vez que se abra un mercado la posibilidad de que él sea transferido, porque hoy se ha valorizado y se ha cotizado; no tengo dudas que van a llegar ofertas concretas por él".

Igualmente, contó incidencias, de cómo lo ven sus compañeros en Boca, de cómo es su relación con el resto de la plantilla. Resaltó la buena dupla que hace con Frank Fabra, que le ha posibilitado a los dirigidos por Sebastián Battaglia darle ‘temor’ a los contrincantes.

“Sus compañeros lo valoran muchísimo por el aporte que tiene Sebastián en función del equipo, es una arma letal en ofensiva, acá se habla un poco en Boca de la ‘Villadependencia’ porque los que son críticos del juego de Boca dicen que es ‘tirársela a Villa y que sea lo que Dios quiera’. Villa ha resuelto muchísimo en ese sentido, hay una búsqueda para su juego a partir de Frank Fabra que lo conoce muy bien y que es una sociedad que le sigue dando réditos a Boca con el paso del tiempo, e incluso, armaron el gol de Villa, el último contra Defensa y Justicia, viene de una muy buena pelota que le pone Frank”.

Y agregó si bien en un tiempo, algunos de sus colegas ‘bosteros’ se enojaron con Villa por el “desplante que hizo”, por la oferta que rechazó en su momento el cuadro argentino, reconocen que es fundamental para el esquema del equipo.

“Hay una apuesta por él y sus compañeros se lo valoran, en un momento se habían enojado y lo miraban de reojo por todo esto que planteó, por el desplante que hizo sobre una oferta rechazada, se fue justo cuando Boca lo necesitaba previo a un superclásico (contra River Plate), que se terminó perdiendo, y en ese momento, eso generó un cortocircuito, pero nuevamente se reacomodó y el mismo capitán Izquierdoz (Carlos) dijo que él tenía que acomodarse a lo que el plantel y el club necesite, que lo quería, pero que tenía que acomodarse; en ese sentido, lo hizo”.

Por último, habló de cómo es la relación de Sebastián con los simpatizantes de Boca. Recordó que cuando fue acusado por violencia de género por parte de su expareja Daniela Cortés, eso generó controversia, el público se “llegó a cansar de él” por sus actitudes fuera de la cancha.

“La hinchada, un punto mismo que lo jugadores, en un primer momento después del inconveniente de violencia de género que tuvo, a partir de la denuncia de su expareja, y después tuvo esta situación de que se enojó por la oferta rechazada, se fue, estuvo sin jugar y eso hizo que la gente en algún punto se llegara a cansar de él, de estas situaciones extrafutbolísticas cuando consideraban que era un jugador importante y decisivo”.

Aunque con sus actuaciones en los últimos partidos, de a poco, se está volviendo a ganar a los simpatizantes de Boca, aún no se escucha una ovación total para Villa tras los partidos en La Bombonera, pero sí un reconocimiento.

“Él se lo está volviendo a ganar con lo que aporta en la cancha, está recuperando un poco la confianza del hincha que ahora le celebra los bailes que hace con Frank Fabra en los festejos. Todo va de la mano de los resultados y del rendimiento, en la medida que Villa siga en este nivel, seguramente el hincha, en algún momento, volverá a aplaudirlo y ovacionarlo, no hay más que aplausos cuando se enumera la formación de Boca en el inicio, no hay una ovación particular para él; en ese sentido todavía no ha logrado ese punto, pero sí hay un reconocimiento de que es el mejor jugador del equipo y de que el equipo lo necesita”, concluyó.