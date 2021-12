Así ven desde México el futuro de Edwin Cardona: su carácter y su sueldo, temas para revisar

Una de las grandes novelas, que desde hace un tiempo ha tomado fuerza, en especial en Argentina y México, tiene a Edwin Cardona como protagonista. Hasta el momento, su futuro es incierto y las versiones que se manejan de un lado y otro dan de qué hablar, haciendo eco en ambas partes.

El panorama es el siguiente: el préstamo con Boca Juniors terminó; ahora, el 'Xeneize' tiene que hacer uso de la opción de compra, que es de cinco millones de dólares, a Xolos de Tijuana, dueño de los derechos del mediocampista. Sin embargo, el club argentino no está dispuesto a hacerlo.

Y es que el conjunto 'azul y oro' considera que el futbolista no vale todo eso, argumentando, según se habla en territorio 'gaucho', que ha cometido varios errores, entre ellos la indisciplina. Asimismo, sus constantes lesiones tampoco ayudan y, por último, su nivel no ha sido constante.

Así las cosas, no tendría más remedio que regresar a 'Xolos', donde jamás tuvo continuidad. De hecho, solo llegó a jugar un total de siete partidos. Entonces, ¿Qué pasará? Como se lo expresó el periodista mexicano, Nicolás Benavides, a este portal, "es un enigma y pinta a ser el culebrón del mercado".

"Boca no va a pagar esa plata, esperará para hablar y así saber si pueden llegar a un acuerdo en un costo más bajo. Edwin está contento en Buenos Aires y, en sus opciones, no está volver a México y menos a Xolos, donde solo jugó una vez como titular. Además, siendo sincero, Tijuana no lo necesita tanto", sentenció quien trabaja para la 'Agencia Deportiva JRF'.

Pero no es el único concepto que buscamos. En Gol Caracol también hablamos con Emanuel Espinoza, periodista del portal 'Frontera Xoloitzcuintle', especializado en dicho club mexicano, quien afirmó que "Cardona es un jugador que aporta por su calidad, pero sus problemas extra cancha, preocupa mucho en Xolos."

"Hay que esperar, pero Tijuana debería analizar la opción de bajar el precio de Edwin y venderlo, ya que, recientemente, el club pasó por problemas financieros. Además, Xolos pagará la multa de descenso para mantenerse en la Primera División; es un gasto fuerte y hacerse cargo del sueldo de Cardona sería complicado", afirmó.

Pero antes de culminar su intervención, no dudó en volver a hacer énfasis en que "el volante colombiano tiene buen juego, pero Tijuana no quiere sumar más problemas al vestuario. Además, Xolos piensa recuperar a hombres cedidos como Julián Velázquez, Juan Martín Lucer y Yoel Bárcenas, y ahí no habría espacio."

Publicidad

Hablando de jugadores y la estrategia del Tijuana, finalmente, consultamos a Alejandro Puello, periodista de 'TV Azteca', quien dijo que "Xolos estaría siguiendo los pasos de Lisandro López, de Boca Juniors, con el objetivo de reforzar su zaga en el corto plazo. Y la situación con Edwin Cardona puede facilitar la operación."

"En Xolos ya saben que Boca Juniors quiere al colombiano con precio rebajado; la negociación parece complicada. Tijuana le paga la mitad de su salario en dólares y no estaría dispuesto a hacerlo más. En caso de una nueva cesión, los argentinos deberán hacerse cargo. El club no lo quiere ceder y busca su venta", añadió.

Pero, ¿Qué pasaría en caso de no haber un acuerdo? "Xolos podría contemplar su regreso y se deberá reportar pronto, ya que el equipo inició pretemporada. Eso sí, el mediocampista agradaría al técnico Sebastián Méndez y podría quedarse para el 2022, con chances de sumar minutos en la siguiente temporada", puntualizó.

La realidad es que nadie duda de las cualidades de Edwin Cardona. Más allá de sus puntos negativos, varios coinciden que "tácticamente, podría relacionarse en las diferentes etapas del juego, sumado al desplazamiento largo, precisión y golpeo de balón. Tiene visión, táctica y entendimiento del juego."

Es así como, si bien "el colombiano no pudo despuntar con Xolos de Tijuana, a pesar de que tuvo tiempo para demostrar sus capacidades, lo que hizo que, al final, el cuadro mexicano estuviera dispuesto a pagar para que se marchara", ofertas no le faltarán, más allá de que aún faltan varios capítulos por escribirse en esta historia.