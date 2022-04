Así vive Luis Díaz en Liverpool: su esposa, su hija, el inglés, la dieta y las añoranzas de Colombia

Luis Díaz vive las 'dulces mieles' del triunfo en Liverpool, Inglaterra, a donde llegó con las más grandes expectativas futbolísticas y personales; futbolísticas, para conseguir agrandar su huella en el balompié de Europa, y personales, para hacer más fuerte el amor que tiene con Geraldine Ponce, su esposa y con quien está desde que vivía en Colombia y tenía muchos sueños por cumplir.

Son la pareja de moda en estos momentos. Junto a su bella hija Roma, se llevan todos los halagos de sus seguidores en las redes sociales y muchos se preguntan cómo es el diario vivir de los tres en el 'viejo continente'.

Muy distinto a lo que es en nuestro país, donde son la sensación cada vez que vienen. Todos quieren una foto con 'Lucho', quieren tener de cerca a su gran ídolo, al ejemplo que tienen en Barrancas, La Guajira, y todo el territorio nacional, para salir adelante en la vida.

Pues bueno, para conocer un poco más de la entrañas de la familia, de ese día a día, de las cosas de ellos dos como pareja, como padres, en GolCaracol.com charlamos con Geraldine, quien amablemente nos brindó un espacio para atendernos y recibirnos, a la distancia y con la ayuda de la virtualidad, algo que se hizo muy común en estos tiempos.

Antes de arrancar un viaje a la intimidad de los Díaz Ponce, ella aseguró que es de poco aparecer ante los medios y se le notó algo tímida a la hora de dejarse ver en la cámara, para la conversación.

"Bueno, dale", fue la invitación de una de las mujeres de la vida del popular 'Luchito' para entrar en materia y recrear la vida que ahora llevan en territorio inglés.

El paso de Porto a Liverpool, el cariño del aficionado de los 'reds', lo que extrañan de Barranquilla y La Guajira, y mucho más...

¿Cómo se ha sentido en Inglaterra?

"Nos ha ido muy bien, estamos felices. Los británicos son muy amables, súper atentos y siempre están pendientes de nosotros, nos atienden muy bien",

¿Cómo es el día a día en Inglaterra?

"Nuestro día a día es muy normal. Cuando entrena temprano, desayuna en el club, también puede almorzar allá o a veces lo hace en la casa. Come lo normal, lo que todos comen, arroz, proteína, ensalada, granos. Después de almorzar, se queda con la bebé jugando con ella, después mira partidos, ve Youtube. Luego duerme un rato, vamos a cenar afuera, nada del otro mundo (risas)".

¿Cuando vienen a Colombia, rompen la dieta?

"(Risas) Un poquito, pero siempre balanceado la verdad".

Dicen que un bebé es una bendición y su bebé llegó en el mejor momento de Luis Díaz...

"Estamos felices, enamorados perdidamente de Roma. Es la bendición más grande que ha llegado a nuestras vidas, ella nos enseña a nosotros. Luis Fernando, como papá, no es porque sea el papá de mi hija, pero ama a su hija y ella a él; cuando lo ve es como "llegó mi padre". Fue una decisión que planeamos. No tengo palabras, estamos felices, nos vamos adaptando a todo. Estamos agradecidos con Dios".

¿Qué es lo que más le ha gustado de Liverpool?

"El estadio me fascina, cómo se viven los partidos. Me quedo con eso, y mi casa. El estadio me encanta".

¿Qué le dicen sus amigos y familiares, en Colombia, tras esta llegada a Inglaterra?

"La familia está muy feliz, los amigos también; todos están super orgullosos de él porque saben de la lucha que tuvo que hacer para llegar donde está. Luis merece todo lo bueno de este mundo por ser tan disciplinado y guerrero. La tuvo tan dura y mira... esto es para que nos demos cuenta que todo, con sacrificio, se puede lograr".

¿Cómo van las clases de inglés?

"Tenemos profesora de inglés acá en casa, pero la verdad es que a Luis poco tiempo le da, entre los partidos, se juega mucho acá. Cuando tiene la oportunidad llama a la profesora y le dice cuando puede. No habla fluido, se sabe algunas palabras; le dicen unas frases y entiende una palabra y por ahí lo lleva. Yo también llevo las clases, pero estuvimos ahorita en Colombia y perdimos un par. El inglés es muy difícil, antes la lengua se enredaba mucho, pero ahora fluye más. Espero que pronto hablemos inglés muy bien (risas)".

¿Qué extraña de Porto?

"Es una ciudad muy linda, la comida era muy rica allá. La gente es muy amable, mi hija es portuguesa, así que pronto estaremos visitando por allá, dejamos amigos allá".

¿Qué extraña de Barranquilla y La Guajira?

"Qué te puedo decir, uno siempre extraña a su tierra. Siempre que tengo la oportunidad de ir, voy, pero cada vez es más complicado, porque parece que 'fueras a la guerra' con tanta cosa (risas). Pero extraño a la familia, yo tengo más oportunidad de verlos más que Luis, claramente, pero extrañamos a todos. La comida, eso es muy importante, Luis extraña mucho también la comida y a su familia. Él tiene menos tiempo que yo, pero en sus vacaciones aprovecha, es 'durito', pero son sacrificios de la vida".