Así votaron los técnicos colombianos en los premios The Best Reinaldo Rueda, Juan Carlos Osorio y Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, dieron su voto para los premios The Best, que se realizaron este lunes, en Londres, y que dejó como mejor entrenador a Didier Deschamps, campeón del Mundo con la selección de Francia.