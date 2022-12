Asistencia de Santos Borré en la derrota de River Plate 1-3 contra Newell’s Old Boys

El colombiano fue titular en el equipo de la banda cruzada que no ha podido encontrar regularidad este semestre.

En el estadio Monumental, River sufrió su cuarta derrota del torneo, esta vez por 3-1 y frente a Newell’s, en un partido que los ‘millonarios’ ganaban con gol de Gonzalo Martínez (66), pero mostraron gruesos errores en defensa y el conjunto rosarino lo revirtió con tantos del portugués Luis Leal (72), Brian Sarmiento (79, de penal), y Héctor Fértoli (85).

El equipo ‘millonario’ entró en una pendiente después de ser eliminado por Lanús en las semifinales de la Copa Libertadores, con resultados discretos que lo alejaron de la lucha por el campeonato local, y el último objetivo que le queda por delante es la final de la Copa Argentina, el 9 de diciembre, contra Atlético Tucumán.

"Vi un equipo sin respuestas futbolísticas. Me preocupa que el equipo no pueda recuperarse mentalmente. No hay que enmascarar una situación que es real: entramos en un proceso de errores del cual no podemos salir, y nos metemos solos en problemas. Un error llama a otro error y se hace difícil", aceptó el entrenador de River, Marcelo Gallardo.

En el último cotejo del día, Estudiantes superó sobre el final a Atlético Tucumán por 1-0, con gol de Juan Bautista Cejas (87).