Asistente técnico de Barranquilla: "Luis Díaz es lo que es porque se blindó del entorno social"

Luis Fernando Díaz sigue en Colombia pasando sus vacaciones antes de regresar a Inglaterra y unirse a una nueva temporada con el Liverpool. Pero mientras eso sucede, el extremo guajiro no se olvida de sus inicios, ya que en el día miércoles hizo presencia en el partido de preparación de Barranquilla Fútbol Club, equipo en el comenzó su carrera deportiva, y Jaguares de Córdoba en el estadio Romelio Martínez.

Allí, el jugador nacido en Barrancas, La Guajira, compartió con los futbolistas de ambos equipos, saludó a cada uno de éstos y también fue para mirar jugar a su hermano Jesús, quien hace parte de la plantilla del equipo 'currambero'. En 'Blog Deportivo, de 'Blu Radio', dialogaron con el asistente de Barranquilla, César Poveda, quien contó un poco de cómo fue la experiencia de volver a compartir con 'Lucho', que hoy día es una de las figuras del conjunto de Anfield Road.

"Para nosotros siempre va a ser un placer, honor, orgullo, una felicidad enorme poder compartir con 'Lucho' cada vez que se pueda, por todos esos momentos lindos que se vivieron con él, por todo lo que ha construido, lo que está construyendo, haciendo en su carrera deportiva que va a ser un motivo de satisfacción. Fue un momento agradable, ameno, en el que conversamos muchas cosas de fútbol y la pasamos muy bien", dijo de entrada Poveda.

Cuando le consultaron a Poveda, si Díaz le comentó algo de su hermano Jesús, éste dijo que "no nos dijo nada, habló del equipo, que le había gustado el Barranquilla, el equipo que jugó, él dijo: este equipo juega sabroso, así como es él , es espontáneo. No habló de Jesús en particular".

'Lucho' no pierde la humildad

"Ese ha sido para mí, opinión personal, uno de los aspectos por lo cual 'Lucho' Díaz hoy es lo que porque ha sabido blindarse de todo este entorno social, de todo eso que puede llegar a afectar como el dinero y la fama a este tipo de jugadores que evolucionan de cierta manera tan rápida como lo ha hecho; él ha sabido blindarse de eso, que puede afectar su rendimiento, pero en esa humildad que siempre ha tenido, ha sabido apartarse de ese entorno; ha sido una de las claves. ¿Cómo lo expresa? siendo él, siendo espontáneo, atrevido dicharachero, él ayer (miércoles) llegó a ver el partido, se tomó fotos con todo el mundo, bajó al camerino, a la cancha, saludó a los jugadores, fue el último que salió del estadio. No esconce nada, es abierto, transmite esa alegría del ser humano que siempre fue, que es humilde, el ser humano que es", relató.

El asistente del equipo barranquillero también dio detalles de cómo son los entrenamientos que tiene Díaz Marulanda en el Liverpool, de la exigencia de los mismos.

"Hablamos acerca de Liverpool, de cómo se sentía en mi calidad de entrenador, de cómo entrenaban allá, qué tipo de trabajos hacían, cómo eran los entrenamientos, en fin ese tipo de cosas, pero no en particular de algún jugador. La diferencia es que ellos allá juegan tres partidos seguidos, tienen que hacer otro tipo de trabajos. En términos generales, me habló de que son intensos, son cortos, me dijo que había mucha intensidad en cada sesión de trabajo, no había tiempo de descanso, mucha intensidad, calidad. Me habló de cómo prepara el día a día, que llegan una o dos horas antes de entrenar, no es obligación ir al gimnasio, pero todos lo hacen", continuó Poveda.

Estas son algunas de las fotografías que compartió Barranquilla FC en sus redes sociales: