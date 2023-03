Aston Villa goleó 3-0 al Bournemouth, de Jefferson Lerma: Jhon Jáder Durán ingresó al último minuto

Cuatro partidos consecutivos sin derrota acumula ya el Aston Villa de Unai Emery, que se impuso por 3-0 al Bournemouth con los goles de Douglas Luiz, Jacob Ramsey y Emiliano Buendía, aparte de alguna parada de mérito de 'Dibu' Martínez, para mantener a su rival en zona de descenso. En este duelo hubo acción de dos colombianos, por el lado del conjunto local, Jhon Jáder Durán, y por la visita, Jefferson Lerma.

Si bien estaba la presencia de ambos, solo uno de los dos fue inicialista en su equipo, se trata del mediocampista de 28 años, que tiene un puesto asegurado en el once titular de las 'cerezas'. Así las cosas en el duelo disputado en el Villa Park no fue la excepción y aunque estuvo desde el vamos con los suyos, no tuvieron el resultado esperado.

Con la necesidad de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el remate de temporada para alejarse de la tabla de posiciones y así mantener su permanecía en la Premier League, el Bournemouth pasó problemas desde los primeros minutos.

Publicidad

Aunque los dirigidos por Unai Emery están lejos de conseguir un cupo a competiciones europeas, pero tampoco tienen apuros por el descenso, sumaron un triunfo que construyó con el 1-0 de Douglas Luiz, que empujó el gol tras una gran acción dentro del área de Leon Bailley, en el minuto 6.

Desde el gol los 'villanos' entraron en una pausa en el ataque y el Bournemouth logró crecer un poco en el rendimiento del compromiso, pero se encontraron con un Emiliano 'Dibu' Martínez, que recordó sus actuaciones con la Selección Argentina, donde se ha acostumbrado a mostrarse como uno de los mejores guardametas del mundo.

Así las cosas, el marcador se mantuvo con la diferencia del gol que llegó al inicio del encuentro, hasta que al minuto 80 aparecieron nuevamente los locales para aumentar la ventaja y de ese modo asegurarse una victoria más en la temporada. En esta oportunidad quien se reportó con gol fue Jacob Ramsey.

Publicidad

Por último, para dar la estocada final apareció Emiliano Buendía, otro argentino del plantel del Aston Villa, quien aprovechó un tiro de esquina para conectar de cabeza y rematar a quemarropa a Neto, guardameta de las 'cerezas'.

Ya cuando todo estaba escrito y corría el tiempo de adición, Unai Emery le dio ingreso a Jhon Jáder Durán, quien apenas pudo actuar durante un minuto, donde volvió a mostrar su hambre de gol y ganas de ir al frente.

Recordemos que finalizado este encuentro, tanto Jefferson Lerma como Durán, se prepararán para viajar y unirse a la Selección Colombia, que enfrentará dos compromisos frente a Corea del Sur y Japón.