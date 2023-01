Atalanta tiene fe en poder contar con Luis Fernando Muriel para el juego contra Salernitana

La Serie A es una de las ligas de Europa más importantes que han retomado su trasegar normal luego del Mundial Qatar 2022 y la respectiva pausa por los días de fin de año. En el calcio italiano se destaca el Atalanta, conjunto que cuenta con los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel . El primero está tratando de volver a su mejor nivel, mientras que el segundo venía con continuidad, sin embargo, una lesión lo aquejó recientemente y el club 'bergamasco' confía en poder contar con él este domingo contra Salernitana.

El 2022 no fue el mejor de los años para los dos colombianos que defienden los colores de 'La Dea', puesto que las molestias físicas no les permitieron tener un mejor desempeño. No obstante, sus cifras no fueron para nada despreciables, ya que Zapata marcó 13 goles en 32 juegos y Muriel anotó 14 tantos en 39 encuentros.

Ahora bien, en la actual temporada la situación no ha cambiado mucho. Ambos han marcado apenas una diana, solo que el vallecaucano (11) tiene un partido más que el atlanticense (10).

Tras el regreso a la actividad, la Serie A el pasado 4 de enero, los dos delanteros tuvieron minutos de juego en el empate a dos goles contra Spezia. Sin embargo, Muriel quedó resentido luego de un golpe que el afectó uno de sus talones, y, por eso, se perdió el encuentro de la jornada pasada cuando Atalanta venció 2-1 al Bologna.

De inmediato se encendieron las alarmas en un conjunto bergamasco que ve al nacido en Santo Tomás, Atlántico, como una ficha clave en la zona ofensiva.

Muriel ha realizado trabajo diferenciado y todavía no ha recibido el alta del departamento médico, pero no lo aguantarán hasta el último segundo para el juego de este domingo contra Salernitana, así lo enmarcó su técnico Gian Piero Gasperini: “En cuanto a Luis Fernando Muriel, hizo la prueba esta mañana y le fue bien. Hoy entrena con nosotros y si sale bien, la traeremos mañana. Ya veremos antes de llamar”.

Ahora solo queda esperar que el jugador, quien si se encuentra convocado a pesar de ser duda, podrá disputar un nuevo encuentro, ya sea desde el once inicial, lo cual parece improbable, o desde el banquillo de suplentes.

¿Cómo va el Atalanta en la Serie A?

En 17 jornadas disputadas, los de Bérgamo se ubican sextos en la tabla de posiciones con 31 puntos, tras un saldo de nueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.