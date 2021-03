Atentos a lo que ocurra con las Eliminatorias, así jugarán los futbolistas de la Selección Colombia

En medio de la incertidumbre por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, los futbolistas de la Selección Colombia jugarán este fin de semana con sus respectivos equipos.

La principal novedad es el regreso de Juan Guillermo Cuadrado, quien regresa con Juventus después de casi un mes, debido a una molestia muscular que sufrió frente al Nápoles, a principios de febrero.

Rafael Santos Borré: de ser arquero y pedir los guantes de Óscar Córdoba, a ser goleador de River

Tome nota y prográmese con los partidos de los jugadores que conforman el combinado nacional, rumbo al Mundial de Catar 2022.

Arqueros

David Ospina : Nápoles vs Bolonia, domingo 07 de febrero 2:45 p.m. Liga de Italia. ESPN 2.

Camilo Vargas : Atlas vs Juárez, sábado 06 de marzo 6:00 p.m., Liga de México.

Álvaro Montero : Chicó vs Tolima, domingo 07 de marzo 8:00 p.m., liga colombiana. Tv cerrada.

Defensas

Santiago Arias : (lesionado) Borussia Monchengladbach vs Bayer Leverkusen, sábado 06 de marzo 9:30 a.m.

Daniel Muñoz : Genk vs Cercle Brugge, domingo 07 de marzo 2:45 p.m.

Dávinson Sánchez : Tottenham vs Crystal Palace, domingo 07 de marzo 2:15 p.m., Premier League. ESPN Play

Yerry Mina : (lesionado) Chelsea vs Everton , lunes 8 de marzo 1:00 p.m., Premier League. ESPN

Jeison Murillo : Huesca vs Celta de Vigo, domingo 07 de marzo 08:00 a.m., Liga de España. ESPN Play

Jhon Jáner Lucumí: Genk vs Cercle Brugge, domingo 07 de marzo 2:45 p.m.

William Tesillo: América vs León, sábado 06 de marzo 8:00 pm., Liga de México.

Johan Mojica : Elche vs Sevilla, sábado 06 de marzo 10:15 a.m. Espn 2

Frank Fabra : Vélez vs Boca Juniors, domingo 07 de marzo 7:30 p.m., Liga Argentina. ESPN.

Mediocampistas

Wilmar Barrios : Rubin vs Zenit, lunes 08 de marzo 8:30 a.m., Liga de Rusia. YouTube.

Jorman Campuzano : Vélez vs Boca Juniors, domingo 07 de marzo 7:30 p.m., Liga Argentina. ESPN.

Mateus Uribe : Gil Vicente vs Porto, sábado 06 de marzo 1:00 p.m., Liga de Portugal. GolTV.

Juan Guillermo Cuadrado : Juventus vs Lazio, sábado 06 de marzo 2:45 p.m. ESPN

Jefferson Lerma: Preston vs Bournemouth, sábado 06 de marzo10:00 a.m., segunda división inglesa.

Steven Alzate : Brighton vs Leicester, sábado 06 de marzo 3:00 p.m., Premier League. ESPN Play.

Yairo Moreno: América vs León, sábado 06 de marzo 8:00 pm., Liga de México.

Edwin Cardona : Vélez vs Boca Juniors, domingo 07 de marzo 7:30 p.m., Liga Argentina. ESPN.

James Rodríguez : Chelsea vs Everton , lunes 8 de marzo 1:00 p.m., Premier League. ESPN

Delanteros

Duván Zapata : Inter vs Atalanta, lunes 08 de marzo 2:45 p.m. Liga de Italia. ESPN 2.

Luis Fernando Muriel : Inter vs Atalanta, lunes 08 de marzo 2:45 p.m. Liga de Italia. ESPN 2.

Alfredo Morelos : Rangers vs St. Mirren, sábado 06 de marzo 10:00 a.m., Liga de Escocia.

Luis Javier Suárez : Athletic vs Granada, domingo 07 de marzo 3:00 p.m. Directv Sports.

Luis Díaz : Gil Vicente vs Porto, sábado 06 de marzo 1:00 p.m., Liga de Portugal. GolTV.

Jugadores de la Liga colombiana de microciclo de Selección Colombia

Junior vs Bucaramanga: Gabriel Fuentes, Germán Mera, Dany Rosero, Fabián Ángel, Miguel Ángel Borja.

Santa Fe vs Deportivo Pasto: Dairon Mosquera

Rionegro vs Nacional: Yerson Mosquera, Aldair Quintana.

Alianza Petrolera vs Millonarios: Cristian Arango, Juan Moreno, Émerson Rivaldo Rodríguez, Andrés Felipe Román (pendiente de exámenes médicos tras su situación en Boca Juniors).

Once Caldas vs Deportivo Cali vs. Santa Fe: Jhojan Valencia, Jhon Vásquez.

Jaguares vs Patriotas: José Luis Chunga.

Medellín vs La Equidad: Larry Angulo, Walmer Pacheco.

Rionegro vs Nacional: Álvaro Angulo.

Once Caldas vs Deportivo Cali: David Lemos.

América de Cali vs Deportivo Pereira: Cristian Arrieta, Rafael Carrascal, Santiago Moreno, Pablo Ortiz, Luis Sánchez.