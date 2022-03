Avilés Hurtado, más a fondo: el futbolista contó detalles de su carrera y de su estadía en México

Avilés Hurtado es uno de los delanteros colombianos más reconocidos en el fútbol mexicano; el atacante completa casi 10 años en territorio 'manito'.

El artillero, que pasó por clubes como Nacional y América en el rentado nacional, contó detalles de su llegada a Pachuca, primer equipo que le abrió las puertas en el país norteamericano.

"La verdad que fue algo duro (inicio de la carrera), pero bonito porque si bien no a todos se les presentan las cosas fáciles, a mí en lo personal me tocó muy difícil, las cosas que me he ganado me las he ganado a pulso y trabajado extra. Eso me hace valorar cada cosa que tengo", afirmó.

El futbolista contó lo que le tocó vivir en sus primeros días en el mencionado país, con una situación bastante delicada en el ámbito personal: "“Fueron varios factores, primero la muerte de mi papá cuando apenas estaba arrancando. Yo tenía 18 o 19 años y estaba a punto de lograr algo importante y eso me pegó duro. Me dio fuerza y pude salir de ese bache. Ese fue el momento más duro de mi carrera, además de que me rechazaron de varias partes y nunca perdí la fe, nunca me rendí".

El actual jugador de los 'tuzos' también contó detalles de su máximo recurso a la hora de definir: La chilena, la cual ya ha practicado en varias ocasiones.

“Es natural que me salgan, siempre me ha gustado. No soy muy bueno de cabeza, entonces si se me presenta esa oportunidad (la chilena) de inmediato tengo que hacerla porque sale con más fuerza. Cuando jugamos al tenis-balón la tiro mucho y con base en eso se va practicando. Cuando veo el balón arriba en ningún momento la pienso y va la chilena", concluyó.

¿Cuándo juega Avilés Hurtado con Pachuca?

El colombiano Avilés Hurtado podría ver minutos, el próximo domingo 6 de marzo, desde las 7:00pm (hora colombiana), cuando su club reciba a Tigres, en juego válido por la novena fecha de la Liga MX, en el Estadio Hidalgo.