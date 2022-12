No, gracias.

Avilés Hurtado no tendrá vuelo de 'Águila': Técnico de América descarta su llegada El atacante colombiano Avilés Hurtado no irá al América y seguirá en Monterrey. Así lo confirmó el propio técnico de las 'Águilas', Miguel Herrera, quien dijo que no están buscando al futbolista colombiano.