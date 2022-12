Avilés Hurtado se ‘mareó’ con propuesta de América de México, dijo Miguel Herrera

El técnico de Xolos de Tijuana, sin embargo destacó que el colombiano ha venido mostrando una buena dinámica, en los últimos entrenamientos y compromisos de su equipo.

Con el inicio de la Liga mexicana el pasado fin de semana, los jugadores colombianos en ese país, volvieron a ser noticia. Y es que luego de la derrota como visitante de Tijuana por 2-0 ante Morelia, el técnico, Miguel ‘El Piojo’ Herrera se refirió al talentoso jugador cafetero, quien jugó los 90 minutos.

"Bastante (Sí le afectó emocionalmente), porque el único partido que tuvimos de pretemporada no lo jugó porque en esa situación estaba, si se iba o no se iba, le presentan una propuesta de América, él se acercó conmigo, y me dijo, 'me llama mucho la atención' la institución", aseguró el timonel en entrevista con TDN, canal especializado en deportes.

Sin embargo, la pretensión de América por contar con los servicios del colombiano, no terminó de desconcentrar al jugador, quien se enfocó nuevamente en su equipo.

"Nadie habló directamente con él, tuvieron una plática con su representante y como a él no lo tomaron en cuenta, él valoró mucho eso, pues decidió quedarse en el club, y está trabajando muy contento con nosotros, está tranquilo", dijo Herrera.

Avilés Hurtado, quien llegó a Xolos en 2016, lleva cuatro goles anotados, en 20 partidos disputados.