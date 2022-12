Bacca: “Con Cuadrado y otros compañeros nos conectamos y compartimos la palabra de Dios”

La fundación del delantero colombiano y su club, el Villarreal, de España, se unieron para ayudar a las personas de ese país que se han visto afectadas por la pandemia.

Carlos Bacca dijo este jueves, en diálogo con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, que se conecta con otros jugadores colombianos “para compartir la palabra de Dios”, durante este tiempo de cuarentena.

Publicidad

“Tenemos un grupo de WhatsApp y también nos conectamos en la tarde para compartir la palabra de Dios, Juan Guillermo Cuadrado es uno. También con jugadores del futbol colombiano, como Borja, Chunga y José Fernando Cuadrado”, aseguró Bacca.

Además, indicó que aprovecha este tiempo para disfrutar “con la familia, comparto con ellos más tiempo y no salimos a la calle, que es donde está el inconveniente”.

“Esperemos que la cuarentena sea hasta el 15 de abril y que todas las personas puedan disfrutar de su día a día, de los restaurantes, del parque y de su familia”, agregó.

La fundación del atacante colombiano y el Villarreal se unieron para ayudar con un plato de comida a quienes viven del día a día y por la pandemia se han visto afectados.

Publicidad

Carlos Bacca y el Villarreal, ejemplo en España: dan de comer a doscientas personas al día

Al respecto, Bacca expresó que “la idea es por medio del club poder ayudar a las personas que están pasando dificultades, personas que viven del día a día”.

Publicidad

Sobre la reducción en sus salarios debido a la crisis que atraviesa el fútbol español, indicó que “en el club no han dicho nada sobre los salarios, incluso estamos trabajando con el club, todos los días le enviamos el peso, la temperatura”.

Por último, se refirió a la posibilidad de retirarse en el Junior de Barranquilla, el club que lo vio nacer en el profesionalismo.

“Lo más pronto posible, cuando Dios lo decida, volveré a Junior. Lo he dicho y no lo escondo, me gustaría retirarme en el Junior, pero por ahora tengo contrato”, finalizó.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.