“Bacca no es un jugador llamativo, pero sí decisivo”: Vincenzo Montella

El entrenador del equipo italiano destacó al artillero colombiano, luego de que el marcara el único gol de la victoria del Milan frente a Cagliari, en la fecha 19 de la Serie A.

“Carlos Bacca es parte de nuestro proyecto, no es llamativo pero sí decisivo, hoy lo demostró. Logró posicionarse en el momento y el lugar indicado. Es un gran delantero”, afirmó Vincenzo Montella, entrenador del Milan, después del partido frente al Cagliari.

Bacca no anotaba en liga desde octubre del año pasado, sin embargo, Montella aseguró que el delantero colombiano no estaba desesperado por ello. “Siempre estuvo relajado y me alegra mucho que haya vuelto a marcar”, añadió el técnico italiano.

El atacante de la selección Colombia ya acumula siete goles en la actual campaña de la Serie A de Italia y es el máximo anotador de su equipo.

El próximo partido de Bacca con el Milan será el jueves 12 de enero frente al Torino, por los octavos de final de la Copa Italia.