Baldomero Perlaza: "Me queda la tranquilidad de haberlo entregado todo por Nacional"

El pasado miércoles, Baldomero Perlaza se convirtió en la nueva incorporación de Colón de Santa Fe, tras una etapa profesional en Atlético Nacional, de donde se marchó entre dimes y diretes luego de no haber acordado la renovación de su contrato.

A pesar de no haber cerrado de la mejor manera ese paso por el cuadr'verdolaga', Perlaza se despidió de la afición, mostrando su gratitud y recordando los títulos conseguidos, lo cual plasmó en una carta, que publicó en su cuenta de Instagram.

“Todo tiene su momento, y aunque no me gustan las despedidas, llegó la hora de hacerlo. Llegué a Nacional con la ilusión de dar lo mejor de mí como profesional y como persona. A todos y a cada uno de los integrantes del Club Atlético Nacional, desde el portero de la sede hasta la cabeza de la junta directiva, mi gratitud. Hoy me queda la tranquilidad de haberlo entregado todo por la institución y por el equipo durante el tiempo que me permitieron vestir sus colores”, así inició la carta Baldomero Perlaza.

“Fueron dos títulos alcanzados con ese grupo maravilloso en los que aporté mi granito de arena. Siento que el esfuerzo personal y familiar de tantos años se ven recompensados con esta oportunidad que me regala Dios, y que tanto había anhelado, de jugar en el exterior, desde donde seguiré representando a nuestro país, construyendo mi carrera y luchando por el sueño de vestir nuevamente los colores de la Selección. A todos los hinchas de Atlético Nacional mi respeto y reconocimiento. Dios los bendiga”, concluyó el futbolista.

Ahora, con una nueva experiencia en su carrera profesional, Baldomero Perlaza tiene el reto de hacer parte de la Selección Colombia, en la que no participa desde su convocatoria para la Copa América 2021 y las eliminatorias sudamericanas, bajo las órdenes de Reinaldo Rueda.

A pesar de haber conformado la plantilla de la 'tricolor', el jugador no ha podido debutar con el seleccionado y espera que su nueva etapa en Argentina, le permita vestir la camiseta amarilla, ahora, bajo la dirección de Néstor Lorenzo.