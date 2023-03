Barcelona le ganó 1-0 a Real Madrid femenino, con Linda Caicedo sin mucho brillo

Este sábado, Real Madrid Femenino visitó el estadio Johan Cruyff y se midió mano a mano con el Barcelona , en un partido que ganaron 1-0 las catalanas. En el club 'merengue', Linda Caicedo disputó su primer 'clásico', pues fue titular y estuvo 70 minutos en cancha.

Las protagonistas saltaron a la cancha y allí apareció Linda Caicedo en el onceno inicialista de las madrileñas con una sonrisa en el rostro. Y es que no era para menos, estaba a segundos de jugar su primer encuentro contra el Barcelona, rival de vieja data del equipo 'blanco'.

Una vez se dio el pitazo inicial, las de casa se apegaron al fiel estilo de la escuadra catalana, posesión de pelota y sino encuentran los caminos, cambiar de sector. Sin embargo, no eran muy profundas y no tuvieron opciones claras de gol.

Del lado del Madrid, la oriunda de Villagorgona fue una de las sacrificadas, pues se posicionó al lado izquierdo para ayudar a consolidar una linea de cuatro en el mediocampo y así contener los embates del rival.

Publicidad

Y es que el cerrojo que propuso el equipo de Caicedo funcionó muy bien en la primera parte del encuentro, Barcelona tuvo que acudir a centros desde los costados, la arquera 'merengue' estuvo atenta a los cierres.

La colombiana solo pudo demostrar sus capacidades al 35', cuando comando un contraataque, que fue finiquitado con un remate que controló bien la golera local.

El primer acto culminó igualado sin goles y para la segunda parte los libretos no cambiaron. Sin embargo, Madrid salió un poco más y ahí estuvo Caicedo por izquierda para recuperar y tratar de salir a la contra.

Publicidad

Agotada por el trabajo táctico del equipo, Caicedo salió al 70, fue sustituida por Athenea del Castillo. Solo pasaron cinco minutos tras el retiro de la colombiana y el Madrid se vino abajo. Un claro agarrón dentro del área y la juez central decretó penalti. Fridolina Rolffo tomó la pelota y la mandó al fondo de la red con un remate de zurda.

Las catalanes no se conformaron y fueron por más, y por poco logran el segundo tanto, pero la golera 'merengue' estuvo atenta. No hubo tiempo para más y fue victoria 1-0 del Barcelona.

Tras este resultado, Barcelona se mantiene primero con 69 puntos, mientras que Real Madrid es segundo con 56 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid Femenino en la liga española?

El próximo viernes 31 de marzo, a las 2:00 p.m. (hora Colombia), las 'merengues' recibirán en casa al Levante.