Barrios, el jugador de moda en Boca Juniors: aplaudido por la tribuna, la prensa y los ídolos

Luego de ser la figura del conjunto ‘xeneize’ frente a Newell's, el ‘Diario Olé’ lo calificó con la mejor nota, al tiempo que el ‘Chicho’ Serna reconoció sus cualidades.

El volante colombiano Wilmar Barrios pide pista en el onceno titular de Boca Juniors. El DT Guillermo Barros cada vez la tiene más difícil para negarle minutos al cartagenero, quien aprovecha cada jugada para echarse al bolsillo a sus compañeros, al público y a la prensa.

Y este sábado, en el triunfo 1-0 de su equipo frente a Newell's, no fue diferente. “La vuelta de Wilmar Barrios al equipo titular fue tan importante para Boca como los tres puntos que consiguió (…) El colombiano fue la rueda de auxilio de un conjunto que a partir de su regreso recuperó el equilibrio”, reseñó el diario argentino ‘Ole’.

Los periodistas del rotativo buscan elogios para describir su actuación. Elogios y recuerdos, pues también lo comparan con un histórico del club: Mauricio Serna, un colombiano que supo correr con el peso de esa camiseta. “Barrios es un Serna en proyecto. Un tipo que entiende a la perfección cómo es esto de jugar en Boca. Que sabe que la entrega no se negocia. Que no se preocupa por el pantalón a la hora de ir al piso. Que deja la vida en cada pelota. Y que se gana a la gente a fuerza de eso”.

Precisamente, el ‘Chicho’ estuvo en el estadio, vio a su compatriota y lo visitó en el camerino. "Wilmar demostró que tiene condiciones y características para ser el ‘5’ de Boca. Tiene marca, espíritu ganador y mucha personalidad para vestir una camiseta tan pesada", publicó ‘Ole’ sobre los elogios de Serna a Barrios. Y siguió: "Cuando entré al vestuario para felicitarlo, un poquito lo reté (risas). Le dije que hay pelotas que el ‘5’ de Boca no puede perder. Que si bien recuperó muchas bolas, y jugó un gran partido, hay otras que me quedaron en la cabeza y que no debe rifar. Wilmar es un excelente jugador, pero tiene que seguir trabajando para mejorar día a día".

Entre tanto, en las calificaciones personales, Barrios no tuvo comparación. Fue el mejor de la cancha frente a Newell's. La calificación que recibió fue de 8 puntos. “No le costó nada adueñarse del mediocampo. Sacrificio, marca, recuperación y buena entrega del balón. Hasta corrige sus propios errores... Por momentos hizo parecer que Gago y Pablo Pérez estaban demás y no hacían falta”, finalizó ‘Ole’.

