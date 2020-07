Bebeto: “James Rodríguez es un jugador que no puede estar de suplente en el Real Madrid”

James Rodríguez y su ausencia en el Real Madrid es tema para el fútbol mundial. Esta vez, el exjugador brasileño Bebeto fue el encargado de dar su opinión sobre la situación del talentoso volante cucuteño.

James Rodríguez, de nuevo borrado: no fue convocado para Real Madrid vs. Villarreal

El otrora delantero, quien fue campeón de un Mundial, más específicamente en Estados Unidos 1994, respaldó al colombiano y lo invitó a irse a un equipo donde lo dejen tener protagonismo.

“Es un jugador que me encanta mucho, James tiene que jugar, porque un futbolista de ese nivel está en el Real Madrid y no está jugando, no puede quedar fuera, si no está jugando tiene que salir, no se puede quedar en el banquillo”, dijo Bebeto a ‘Más allá del deporte’.

Además, el brasileño agregó que: “Yo no la pensaba dos veces si tiene una oferta para ir a jugar a Inglaterra”.

Zinedine Zidane: “Gareth Bale, James Rodríguez y todos aquí queremos lo mismo"

Publicidad

Vea acá otras declaraciones de Bebeto:

*José Pékerman y la Selección Colombia

“El trabajo que hizo José fue un trabajo muy bonito, cómo jugaba la Selección de Colombia, era muy difícil jugar contra ellos. Brasil tuvo problema con ellos, era un equipo con mucha calidad, mucha técnica, Colombia con los jugadores que tiene ya es un gran equipo, ahora está trabajando Queiroz, pero no podemos olvidar el trabajo de José”.

*Selección Brasil actual

Publicidad

“Yo pienso que Brasil siempre tiene buenos jugadores, pero hay que tener un placer de vestir la camiseta de Brasil, el fútbol ha cambiado mucho y se preocupan es por ganar dinero y falta es el amor de vestir la camiseta, tener más ganas, un compromiso”.