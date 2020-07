Bernardo Espinosa, Jefferson Lerma y Juan Camilo Hernández, colombianos que descendieron

Jefferson Lerma se convirtió en el séptimo futbolista colombiano que descendió en la actual temporada, el mediocampista lo hizo con el Bournemouth.

Y es que a esta lista desafortunada también están los nombres del defensor central Bernardo Espinosa y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, ambos en el fútbol de España, uno con Espanyol y el otro con Mallorca.

Además, en Francia también perdieron la categoría los dos colombianos del Amiens, Juan Ferney Otero y Stiven Mendoza.

A pesar de eso, en la parte individual no les fue mal a la mayoria de los jugadores ‘cafeteros’, que dejaron buenas impresiones, aunque por lo colectivo se vea opacado.

Sin embargo, la historia con Jackson Martínez y Marlos Moreno no es la misma con el Portimonense, ya que no tuvieron mucho protagonismo y no pudieron destacarse.

Goles, muchos minutos de juego y liderazgo dejaron Lerma, Espinosa y ‘Cucho’ y en GolCaracol.com repasamos sus números en la temporada 2019/20, además, de los dos 'cafeteros' del Amiens.

Otro futbolista colombiano que podría descender en los próximos días es Brayan Vera, con el Lecce, de Italia.

Vea acá las estadísticas de los jugadores colombianos que descendieron:

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández

Partidos: 24 encuentros (22 en Liga y 2 en Copa del Rey)

Minutos jugados: 1665 minutos en cancha

Goles: cinco – (Granada, Levante, Celta de Vigo, Real Betis y Alavés)

Jefferson Lerma

Partidos: 33 encuentros (todos en la Premier League)

Minutos: 2708 minutos en cancha

Goles: uno - contra el Chelsea

Bernardo Espinosa

Partidos: 32 encuentros (26 en Liga, 1 en Copa y 5 en Europa League)

Minutos: 2757 minutos en cancha

Goles: tres - (Alavés, Real Betis y Levante)

Jackson Martínez

Partidos: 25 encuentros (24 en Liga de Portugal, 18 veces titular y uno en la Copa)

Minutos: 1714 minutos en cancha

Goles: dos – (Sporting Lisboa, en dos oportunidades)

Marlos Moreno

Partidos: 19 encuentros (16 en Liga, cinco veces de titular y tres en Copa)

Minutos: 590 minutos en cancha

Goles: ninguno

Juan Ferney Otero

Partidos: 19 encuentros (18 en la Ligue 1, y uno en la Copa)

Minutos: 1296 minutos en cancha

Goles: dos – (Brest y Angers)

Stiven Mendoza

Partidos: 17 encuentros (15 en Ligue 1, y dos en Copa)

Minutos: 1262 minutos en cancha

Goles: seis – (PSG, Saint-Étienne, Marsella, Angers, Bordeaux y Rennes).