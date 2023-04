Boca Juniors, con Sebastián Villa en cancha, venció 3-1 a Racing, en La Bombonera

River Plate, cómodo líder del Torneo Liga Profesional del fútbol argentino, igualó 1-1 en su visita al Atlético Tucumán, mientas que Boca venció 3-1 a Racing Club en la jornada previa al superclásico del fútbol argentino que se disputará el próximo domingo. El colombiano Sebastián Villa fue titular en los 'xeneizes' y fue sustituido al minuto 90 para darle el paso a Cristian Medina.

River Plate este viernes, con varios jugadores que habitualmente no son titulares, logró un agónico empate 1-1 con Atlético Tucumán: Matías Coronel adelantó a los tucumanos y Joaquín Pereyra, en contra de su valla, lo igualó.

Con este resultado, más el empate sin goles de Vélez con el escolta San Lorenzo, River mantuvo la diferencia de seis puntos con 34 enteros para el ‘Millonario’ y 28 para el ‘Ciclón’.

En tanto, Boca Juniors volvió a ganar en su estadio, ‘La Bombonera’, luego de tres caídas consecutivas al vencer por 3-1 a Racing Club con goles de Martín Payero, Guillermo Pol Fernández y Miguel Ángel Merentiel para el ganador y Nicolás Reniero para el perdedor.

Boca, lejos del líder River con apenas 18 puntos llegará al superclásico del próximo domingo en el estadio Monumental a 16 unidades en la decimotercera posición.

Este domingo se presentarán dos de los que están en la tercera posición: Defensa y Justicia (24 enteros) recibirá a Colón y Belgrano (24) será visitante de Independiente, que viene de tener una semana muy especial con la creación de un fideicomiso para pagar las deudas millonarias que acarrea el club de Avellaneda.

En otros resultados ya registrados de esta decimocuarta jornada, Estudiantes el viernes venció a domicilio por 1-2 a Platense para también quedar con 24 puntos, mientras que Newell’s Old Boys igualó en cero con Argentinos Juniors el viernes.

- Resultados de la 14a . jornada:

. Jueves 27/04: Platense 1-2 Estudiantes y Sarmiento 1-1 Godoy Cruz.

. Viernes 28/04: Newell’s Old Boys 0-0 Argentinos Juniors, Huracán 2-1 Arsenal y Atlético Tucumán 1-1 River Plate

. Sábado 29/04: Vélez 0-0 San Lorenzo, Gimnasia 1-1 Tigre, Instituto 0-2 Central Córdoba, Banfield 0-0 Barracas Central y Boca Juniors 3-1 Racing Club.

. Domingo 30/04: Defensa y Justicia vs Colón, Independiente vs Belgrano, Unión vs Lanús y Talleres vs Rosario Central.