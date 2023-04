Boca Juniors, con varias bajas, se encomienda a Sebastián Villa para enfrentar a Racing

En la Liga de Argentina es común ver a Boca Juniors en la parte alta de la tabla y luchar mano a mano con equipos como River Plate por el título, sin embargo, en lo que va del 2023 tal costumbre no se ha cumplido. Todo lo contrario, al 'xeneize' no se le han dado los resultados y ahora se verá la cara con Racing, no obstante, los problemas siguen, muchos jugadores lesionados y Jorge Almirón ha tenido que sacar la 'varita mágica' para conformar una convocatoria que es liderada por Sebastián Villa.

Con 15 puntos y ubicado en la casilla 19, Boca Juniors no la pasa bien y no pasa por su mejor momento en lo deportivo. Cuatro victorias, tres empates y seis derrotas tienen actualmente al 'xeneize' pensando más en no seguir decayendo a los últimos lugares que escalar al menos a la parte media de la tabla de posiciones.

La jornada 14 está a la vuelta de la esquina y Racing será el rival a vencer, una escuadra que, a diferencia del 2022, no se encuentras en la zona de privilegio del rentado local. Justamente el presente de ambos equipos le pone más picante a un juego que siempre se ha tornado reñido y que dado los últimos enfrentamientos por algunos títulos, se sabe que será 'a muerte'.

En el equipo 'azul y oro' no quieren otra cosa que ganar luego de suma cuatro fechas sin ganar. Sin embargo, tiene varios jugadores en la enfermería como lo son los casos de Frank Fabra, Darío Benedetto, Norberto Briasco y Ezequiel Zeballos.

Publicidad

Dicho esto, Boca Juniors ya publicó en sus redes sociales su lista de convocados para medirse contra la 'Academia' y quedó en evidencia que el DT Jorge Almirón tuvo que 'echar mano' de la reserva, pues llamó a Gonzalo Morales y Nahuel Genez.

Por otro lado, el que sobresale en la delantera es el colombiano Sebastián Villa, jugador que, con su escapadas, centros, enganches y remates, siempre marca diferencia y le da otro ritmó a los embates ofensivos del 'xeneize'. Según el último entrenamiento de Boca Juniors, Migue Merentiel sería el elegido para acompañar al exTolima en todo el frente de ataque.

Y es que en medio del mal juego del equipo en los más recientes partidos, Villa ha sido uno de los más insistentes, tal como ocurrió la jornada pasada, cuando dos centros suyos desencadenaron en goles que sirvieron para que el 'azul y oro' rescatara un empate en su visita a Rosario Central.