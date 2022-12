Boca Juniors debería extenderle el contrato a Sebastián Pérez, antes de pensar en un préstamo

Tanto el volante colombiano, como el venezolano Jan Hurtado son los extranjeros que no estarían en el plante de los 'xeneizes' de cara al regreso del fútbol en la Liga de Argentina.

Durante los últimos días el nombre del colombiano Sebastián Pérez ha sonado en el llamado mundo Boca Juniors. Y todo porque, el club argentino deberá decidir qué hacer con el volante de cara al mediano plazo, después de haber estado a préstamo en Barcelona, de Ecuador.

Incluso, en algún momento su nombre se mencionó como opción para llegar a Santa Fe. Sin embargo, el propio Pérez desmintió el tema, por ahora, en una breve charla con GolCaracol.com.

Este sábado, 'TyC Sports' informó sobre lo que podría pasar con el exjugador de Nacional.

"El caso de Pérez es un poco más complejo, no tanto porque no tenga ganas de emigrar, sino porque antes de cederlo, Boca debería renovarle el contrato. Es que el actual vínculo del colombiano con el club de la Ribera vence en junio de 2021 y, ante cualquier posibilidad de un préstamo, antes deberían extenderle el contrato, para que no quede libre a su regreso", indicó el medio argentino.