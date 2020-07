En Boca Juniors le llamaron la atención a Jorge Bermúdez por las críticas a Carlos Tevez

De un tiempo para acá, Jorge Bermúdez optó por el silencio y dejó de sacar a la luz lo que piensa, con duras críticas de por medio, con respecto a Carlos Tevez.

La razón: desde el interior del cuadro ‘xeneize’ le llamaron la atención después de haber tenido varios cruces con el actual ídolo de Boca Juniors, en medio de la renovación de su contrato.

"Fue desprolijo (los tuits en contra de Tevez), pero se ha charlado eso y se avanza. Lo malo habría sido si no se hubiese charlado. Yo a veces estoy en la radio y digo cosas que no tengo que decir. Y el operador me dice acordate que sos dirigente", afirmó en ‘La Oral Deportiva’, Mario Pergolini, vicepresidente del club argentino.

Y es que después de haber renovado a Mauro Zárate, en Boca están a punto de llegar a un feliz acuerdo con Tevez. Por eso, no quieren que nada ni nadie pueda dañar esto.

"Viéndolo así, pareció una batalla, pero no es nada que no pase en un matrimonio. Al no rodar la pelota se pone foco en cosas más chiquitas. Cierto que hubo actitudes. No fue tanto. Nunca fue un problema, se terminó firmando. No es tan grande como se dice. Es cierto que a veces hay un par de chispazos", finalizó el dirigente.

