Boca Juniors, con Frank Fabra y Sebastián Villa, no sale de la crisis: perdió 1-2 contra Colón Boca Juniors, que no contó desde el arranque con Frank Fabra y Sebastián Villa, perdió 1-2 contra Colón, que no había ganado un partido en todo el campeonato. Los colombianos ingresaron en el segundo tiempo.