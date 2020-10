Boca Juniors rechazó otra oferta por Sebastián Villa: Getafe puso la plata, pero no la aceptaron

Boca Juniors rechazó una nueva oferta por Sebastián Villa. En las últimas horas trascendió la información sobre un ofrecimiento por parte de Getafe, que no fue aceptado por el equipo ‘xeneize’.

“El club español ofreció 350 mil euros, sin opción de compra, y la dirigencia xeneize solo lo dejaría ir por una suma importante de dinero”, aseguró ‘TyC Sports’.

¡Formato inédito! La Conmebol anunció varios cambios para la Copa Sudamericana 2021

Información que fue ratificada en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’; en donde aseveraron además que “a Sebastián Villa se las están cobrando. Cometió errores y no lo quieren dejar ir, pero tampoco lo van a poner a jugar”.

Cabe recordar que el futbolista colombiano todavía tiene una denuncia en su contra por violencia de género. Situación que aún no ha sido resuelta y por la que su futuro tanto personal como deportivo es una incógnita.

“El presente del colombiano es un gran interrogante: desde el club no lo utilizarán hasta que la Justicia no falle sobre la causa en la que está acusado por violencia de género. El delantero se entrena mientras tanto con el resto de sus compañeros, aunque no forma parte de los partidos del equipo”, aseguró el medio argentino.

Publicidad

Junto a la de Getafe, Boca ya ha rechazado varias ofertas por Sebastián Villa. El primer equipo en mostrar interés fue Atlético Mineiro, después lo siguieron Los Ángeles Galaxy y Cagliari.

Julián Quiñones quiere ser la figura de Tigres: "No han llegado los goles, pero tengo sacrificio"