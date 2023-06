Boca Juniors se pronunció frente al caso de Sebastián Villa: "No participará de las competencias"

Este viernes en Argentina, el Juzgado Correccional Número 2 de Lomas de Zamora emitió el fallo del juicio en el que se encontraba implicado el futbolista Sebastián Villa. En dicho juicio, el futbolista de Boca Juniors fue declarado culpable y sentenciado a dos años y un mes de prisión no efectiva como resultado del caso legal que se abrió en su contra por violencia de género hacia Daniela Cortés.

Luego de varias horas en las que no se conoció un pronunciamiento por parte del conjunto 'xeneize' tras haberse conocido el fallo, en los últimos minutos el club publicó un comunicado de prensa en el que informó que el jugador no será tenido en cuenta en las distintas competencias que tendrá que afrontar el equipo profesional, hasta que no haya un "pronunciamiento judicial definitivo".

Comunicado oficial de Boca Juniors:

"En el día de la fecha y ante el suceso que es de público conocimiento, la Comisión Directiva del CABJ se reunió con carácter urgente, adoptando por unanimidad la decisión que a continuación se comunica.

Oportunamente, el club hizo pública su postura de someter la cuestión a la Justicia en resguardo a las garantías constitucionales correspondientes y en espera al dictado de los pronunciamientos respectivos.

Consecuentemente con ello, en esta instancia, ante la sentencia condenatoria no firme recaída respecto del jugador de la entidad, Sebastián Villa, el CABJ comunica que, a partir de la fecha, el nombrado no participará de las convocatorias de las competencias que deba afrontar el primer equipo profesional de fútbol masculino del Club hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo y sin perjuicio de las medidas que en consecuencia se adopten, las que serán comunicadas oportunamente de así ser necesario".

Así fue la condena de Sebastián Villa

"Condenar a Villa Cano a la pena de 2 años y 1 mes de prisión condicional por la causa de amenazas coactivas con lesiones leves en contexto de violencia de genero", se escuchó de parte del funcionario del juzgado que hizo lectura y del estuvieron atentos los medios argentinos y también en nuestro país.

Como parte de la sentencia, se estableció que Sebastián Villa deberá participar en un programa y tratamiento centrado en el cuidado de las mujeres. En caso de que desee viajar fuera del país, deberá solicitar permiso al Juzgado a través de su abogado. También se le prohíbe el consumo de alcohol, sustancias o drogas. Además, se le exige que se abstenga de cualquier tipo de contacto con Daniela Cortés y su familia.