Boca Juniors tiene hasta el 31 de diciembre para decidir el tema Edwin Cardona

Mientras tanto, desde Monterrey, en México, esperan lo que digan desde las oficinas de los 'xeneizes'. El volante no contó en momentos clave.

Lucas Jaramillo, representante de Edwin Cardona, fue contactado en las últimas horas por la prensa mexicana para hablar del futuro profesional del volante antioqueño que se encuentra en Boca Juniors

Y así Jaramillo le dijo al diario 'Once' que "hablé con él (Davino) y fue exactamente lo que me dijo, incluso me dijo 'Háblate con Boca' y Boca me dijo 'Tenemos que esperar si va a seguir el técnico o no', y dependiendo de eso ver cómo se mueven con referencia a la opción que tienen".

El jugador colombiano se encuentra a préstamo en Boca, que de querer quedarse con sus servicios deberá girarle a Monterrey unos 7 millones de dólares.

En el último tiempo, Edwin Cardona no contó para el técnico Guillermo Barros Schelotto, quien mandó a la tribuna al antioqueño en los duelos clave de Copa Libertadores, incluyendo el de la final frente a River Plate del domingo pasado en Madrid.

