Boca Juniors vs Defensa y Justicia: hora y dónde ver el partido de la Liga de Argentina

Este lunes Boca Juniors vuelve a la acción en la liga luego de consagrarse campeón de la Supercopa de Argentina. Los dirigidos por Hugo Ibarra tienen la necesidad de sumar de a tres puntos frente a su gente y así empezar a escalar puestos en la tabla de posiciones.

Y es que el conjunto donde milita Frank Fabra y Sebastián Villa no ha tenido un buen arranque en el rentado local luego de que en cinco jornadas han ganado tres partidos, empatado uno y perdido uno. Resultados que si bien no son malos, no convencen del todo a la hinchada 'xeneize' que quieren ver a los suyos revalidar el título conseguido en el mes de diciembre.

Así las cosas, en medio de las dudas que se ha generado alrededor del equipo 'azul y oro', el estratega de Boca quiere repetir la fórmula que le dio un nuevo trofeo en la semana pasada. Por tal motivo, en el frente de ataque volverá a contar con su tridente conformado por Villa, Bendetto y Langoni.

Por otro lado, en la zona defensiva volverá a contar con Frank Fabra que así como lo ha hecho a lo largo de las últimas temporadas, se está destacando en la banda izquierda de Boca Juniors.

Cabe resaltar que de conseguir una victoria podrían reclamar el liderato de la Liga de Argentina, en las primeras siete jornadas disputadas, lo que haría que igualara en puntos al San Lorenzo de Carlos Sánchez y Rafael Pérez.

Pero no será una tarea fácil para los locales, pues recibirán a Defensa y Justicia, que ha tenido un buen inicio de Liga de Argentina, luego de cuatro victorias y una derrota que lo tienen en la segunda posición y con la posibilidad de llegar a la punta de la tabla, con 15 unidades.

Recordemos que en el plantel del 'Halcón verde' se encuentra otro colombiano, Edwin Mosquera, quien hasta el momento solo ha disputado el primer compromiso, en el que vencieron 2-0 a Gimnasia y Esgrima de la Plata.

Hora y dónde ver el partido Boca Juniors vs Defensa y Justicia, en la Liga de Argentina:

Día: lunes 6 de marzo.

Hora inicio partido: 7:00 p.m. (hora colombiana).

Estadio: La Bombonera

Transmisión: Star+ y ESPN