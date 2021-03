Boca Juniors vs. River Plate: el colombiano que fue 'xeneize' y denunció racismo en 2009

En Argentina no hay otro tema en el fin de semana que el superclásico de este domingo entre Boca Juniors y River Plate, en la cancha del estadio La Bombonera y que tiene la atención de Colombia por la presencia de hombres como Frank Fabra, Jorman Campuzano, Sebastián Villa y Edwin Cardona, en el local, y de Jorge Carrascal y Santos Borré, en la visita.

Y en las horas previas han aparecido testimonios de otrora jugadores de los azul y oro, como el del colombiano Breyner Bonilla, nacido en Cúcuta y que sorpresivamente llegó a Boca en la temporada 2009-2010. Ahora, horas antes del duelo de la máxima rivalidad en el balompié argentino, Bonilla habló con medios de ese país.

"En ese momento yo era muy joven y no supe llevar el mundo Boca. Además, luego de un partido con Colón la pasé mal por cuestiones racistas, que te digan negro de forma despectiva es feo. No fueron todos, pero lo hacían. Eso me marcó", dijo Bonilla en 'Mundo Boca Radio'.

El zaguero central, de 1.86 metros de estatura y presencia física, vivió esa experiencia y además jugó en clubes como Sporting Cristal, de Perú, Defensor Sporting, de Uruguay, Cúcuta, Bucaramanga, Tolima y Real Cartagena, entre otros.

Precisamente en las filas tolimenses conoció a Villa, figura actual de Boca. "Yo jugué con Sebastián en mi país, en ese entonces ya se veía que era distinto. Tenía problemas de definición, pero seguro le va a dar mucho a Boca y a la Selección Colombia".

Breyner Bonilla indicó que en esa experiencia argentina lo afectaron las lesiones y que cuando jugó en La Bombonera no oía lo que le decían sus compañeros por el ambiente en las tribunas.

