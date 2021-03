Boca Juniors vs River Plate: Marcelo Gallardo 'no le para bolas' a lesiones de Edwin Cardona y Tévez

El próximo domingo, a las 4 de la tarde, se enfrentarán Boca Juniors y River Plate, en el superclásico del fútbol argentino y en el que estarán cara a cara los equipos de Miguel Russo y de Marcelo Gallardo.

Y en la antesala del juego, 'el Muñeco' Gallardo atendió a los medios y ante un interrogante sobre las dudas de los 'xeneizes' por las lesiones de Edwin Cardona y Carlos Tévez.

"No me dejo llevar por la información que no sea oficial (sobre las dolencias de Tevez y Cardona). Lo importante es lo que nosotros, como equipo, tengamos a mano, porque depende de nosotros. A mí, no me cambia absolutamente nada, no va a modificar mi pensamiento", dijo Gallardo con claridad y mostrando poca importancia a lo que suceda en el eterno rival de patio.

En ese sentido, el volante antioqueño y el delantero argentino vienen de ser figuras en el juego en el que Boca goleó 1-7 a Vélez Sarsfield, en un juego que le salió redondo a los de azul y oro.

