Boca Juniors y el caso Sebastián Villa: “Cuando la justicia decida, no nos va a temblar el pulso”

El presidente del club ‘xeneize’, Jorge Amor Ameal, habló por primera vez de la denuncia que tiene el jugador colombiano, por supuesta agresión a su expareja, Daniela Cortés.

El caso Sebastián Villa continúa y esta vez ya se tocó el tema de su futuro en Boca Juniors, equipo donde juega actualmente. El presidente de los ‘xeneizes’ no quiere apresurarse en una decisión.

“Hoy hay otras acusaciones que están pasando, que yo no me quiero hacer cargo de nada. Nosotros nos queremos hacer cargo de que, cuando la justicia decida, a nosotros inmediatamente no nos va a temblar el pulso para decidir, ya sea para un tema o para el otro”, dijo Jorge Amor Ameal a ‘Fútbol 910, de La Red’ y en declaraciones recogidas por el diario ‘Olé’.

Además, el presidente de Boca señaló que la denuncia de Daniela Cortés, por supuesta agresión “es un tema sensible para todo el mundo”.

“Nosotros queremos ser esclavos de la justicia en todo. Ser serios en todo. En cuanto la justicia determine, Boca va a determinar”, agregó.

Sin embargo, Ameal fue claro al señalar que Sebastián Villa sigue siendo jugador de Boca Juniors, mientras no se tenga nada definido en el caso judicial.

“Mientras tanto, sigue siendo jugador de Boca porque tiene su contrato. Pero a nosotros lo moral y lo económico no nos supera. Nosotros vamos a apostar por la moralidad, por el ser humano. Todos estos temas no son menores. Todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer, que no le quepa la menor duda a la sociedad en su conjunto, pero principalmente a los socios y simpatizantes de Boca. Algunos lo entienden, otros no, pero nosotros queremos ser serios en todas nuestras posturas”, afirmó.

Por último, el presidente de Boca Juniors espera que sea pronto que la justicia tome decisiones para ellos también tomar una determinación con Villa.

"Nos gustaría que la justicia fuera más rápida y defina la situación, pero yo creo que a corto plazo va a tomar una decisión y vamos a actuar. Yo creo que cuando hagamos lo que tengamos que hacer, no nos vamos a equivocar”; finalizó.

