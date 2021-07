"Boca utilizará a Edwin Cardona porque le toca, es una oportunidad de demostrar que se equivocó"

Boca Juniors volverá a tener acción en la Liga Profesional de Argentina, con la mayoría de jóvenes en su plantilla para enfrentar a San Lorenzo, y con Frank Fabra y Edwin Cardona entre los convocados.

Esto último ha sido tema de conversación en Buenos Aires, donde se preguntan si el llamado del mediocampista creativo fue una decisión correcta.

“A mí me importa más el compromiso que el talento. Prefiero un tipo comprometido, que se queda un rato más, que participa; que un talentoso sin compromiso. Si el talentoso suma el compromiso, estamos hablando de un fuera de serie”, expresó Sebastián Vignolo, en 'ESPN'.

El periodista argentino continuó hablando sobre la situación de Cardona Bedoya, quien no volvió a Argentina tan pronto terminó su participación en la Copa América, con la Selección Colombia.

“Creo que Boca está en una situación de (definir) si indulta a Cardona. Y me pregunto es si hace bien Boca en volver a poner a Cardona. ¿Boca lo perdona, no tiene rencor? ¿O Boca pone a Cardona porque lo necesita? En medio de un equipo de jóvenes, no hay otros, pues Boca dice que usa a Cardona porque lo tiene como opción”, agregó.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron contra Edwin; el 'Pollo' también ve esto como un nuevo inicio para el exjugador de Atlético Nacional.

“Para Cardona también es una oportunidad: de demostrar que se equivocó, de guiar a este grupo… Porque Cardona te mejora un equipo dentro de la cancha. Ahora, ¿este es un Cardona comprometido o juega sabiendo que se va a fin de año? Sería extraordinario para Boca encontrar a un Cardona con compromiso; sería bueno, porque es un tipo diferente, sin ser una megaestrella”.