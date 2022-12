‘Bolillo’ Gómez calentó la Copa de Oro: calificó de “personaje nefasto para el fútbol” a Pinto

El paisa, quien es el técnico de Panamá, se refirió en una rueda de prensa sobre el comportamiento que ha tenido el adiestrador santandereano, quien lleva las riendas de Honduras.

Entre el 7 y 26 de julio se realizará el torneo que es organizado por la Concacaf, en donde ambos técnicos colombianos competirán con sus seleccionados.

Publicidad

Vea también: El lado feo de la presentación de Teófilo Gutiérrez: desmanes y heridos

Por ello, Hernán Darío Gómez no se aguantó los múltiples impases que ha tenido con Pinto y habló este lunes en medio de una rueda de prensa sobre él.

“Voy a decir una cosa que debí de haber dicho antes del partido de Honduras (Eliminatoria), hay técnicos que trabajan mucho desde afuera los partidos, como este señor Pinto. Él llega acá hablando del árbitro, trayendo papeles del árbitro, diciendo que le van a robar, casi que nos dice rateros, ladrones, yo me quedé callado porque sabía que me iba a expulsar, me veía mejor en la raya que afuera, cuando vienen estos técnicos a incomodar el árbitro eso es grave”, dijo ‘Bolillo’.

Sobre el torneo que va a comenzar aseguró, “no sé si en esta Copa va a pasar esto, vi muy bien al mexicano que nos pitó contra Honduras, pero estaba muy incómodo en la cancha, lo incomodó este tipo, si esto va a pasar en la Copa de Oro, va haber un problema, fuimos Costa Rica (Eliminatoria) y casi perdemos el partido por ir a jugar de igual a igual, pero no incomodamos a los árbitros, no trabajamos para hacer este tipo de futbol”.

Publicidad

El paisa terminó diciendo, “esta clase de personajes son nefastos para el fútbol”.