‘Bolillo’ Gómez explicó su salida de Ecuador y el supuesto problema con Renato Ibarra

El entrenador colombiano habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y se refirió a lo que pasó en su última etapa en el ‘tri’, tras los malos resultados en la Copa América 2019.

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez se pronunció sobre su salida del seleccionado ecuatoriano, en julio de 2019, y aclaró algunos rumores que habían sobre este tema.

“Yo llegué a Ecuador con muchos problemas, que se quedaron sin Mundial, no tener una Selección. Entonces llegamos a un acuerdo para ir a la Copa América de Brasil para formar un equipo. Nos tocó con esas derrotas, el equipo jugó ratos malos y lógicamente en el fútbol se ven más rápidos los ratos malos que los buenos, que solo los ve el técnico”, señaló de entrada el estratega colombiano.

‘Bolillo’ señaló que a los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no les gustó eso y me lo manifestaron.

“Entonces el presidente de la Federación Ecuatoriana no le gustó mucho y no estuvimos de acuerdo en unos puntos y tomamos la solución y le dije que tranquilo, no hay ningún problema, yo me voy y cuadremos esta situación”, agregó.

Por último, sobre la supuesta discusión con el experimentado Renato Ibarra, afirmó que: “Problemas con los jugadores, ninguno. Solamente con Renato Ibarra que fue un inconveniente. No lo saqué, le dije que “si estás lesionado y tienes una disputa, pues anda con tu familia”. Después salió con unas declaraciones que todo el mundo se quedó aterrado”.

